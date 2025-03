Adrien Brody y Halle Berry se dan tremendo besote en los Oscar… 22 años después

GENERANDO AUDIO...

Adrien Brody y Halle Berry se reencuentran en los Oscar. Foto: AFP

Adrien Brody y Halle Berry se reencontraron en la ceremonia de la entrega 97 de los premios Oscar y se dieron un tremendo beso, como hace 22 años.

La pareja de actores coincidieron en la alfombra roja de los premios de la Academia donde recrearon su famoso beso.

Así fue el beso entre Adrien Brody y Halle Berry en los Oscar

La cuenta de X de la Academia publicó el video con el beso del reencuentro entre los famosos titulado: “Una reunión que se ha estado gestando durante 22 años”.

El momento sucedió cuando la actriz se acercó a él durante su paso por la alfombra roja y lo besó frente a las cámaras, recibiendo aplausos y gritos de los presentes.

En la entrega del 2003 se dio el beso entre Adrien Brody y Halle Berry cuando el interprete recogió el premio al mejor actor por “El pianista” que fue entregado por la actriz.

Foto: AFP

Y desde entonces ha sido uno de los besos más comentados en la entrega de los premios Oscar de la historia.

Halle Berry le contó hace dos años al programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen” que el beso no estaba preparado.

Pero cuando el presentador le preguntó si le había gustado, aseguró que no tener la más mínima idea.