Aerosmith reprograma fechas de su gira de despedida por problemas de salud de Steven Tyler

Aerosmith tuvo que reprogramar algunos conciertos de su gira de despedida luego de que su cantante Steven Tyler sufriera daños en sus cuerdas vocales después de una presentación el sábado pasado.

Tyler usó la cuenta de Instagram para indicar tenía el “corazón roto” al dar la noticia de la reprogramación y que por “órdenes del médico” no podrá cantar durante los próximos 30 días.

“Tengo el corazón roto al decir que he recibido estrictas órdenes del médico de no cantar durante los próximos treinta días. Sufrí daño en la cuerda vocal durante el show del sábado que me llevó a una hemorragia posterior. Necesitaremos posponer algunas fechas para que podamos volver y darte el rendimiento que te mereces”.

Steven Tyler