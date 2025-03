Agua Dulce, la banda de jazz que nació en la tierra del mariachi

GENERANDO AUDIO...

Agua Dulce, banda de jazz originaria de Guadalajara, Jalisco. Foto: cortesía

Agua Dulce Ensamble es una banda de jazz surgida en Guadalajara, Jalisco, en 2018. A lo largo de los años, la agrupación conformada por Chen Quintero (guitarra), Cuervo Glez (piano), Juan Ayala (bajo) y Guillermo Núñez (batería), se ha ido consolidando como uno de los proyectos musicales más interesantes de Occidente.

Lejos del tradicional mariachi o los géneros musicales de moda como el reguetón o pop, Agua Dulce dedica sus composiciones al jazz, ese género musical que, a decir del guitarrista de la banda, Chen Quintero, “no es un género musical”.

Uno TV platica en exclusiva con Chen, quien también es compositor, con motivo del estreno de “Por dentro”, el sexto álbum de Agua Dulce, el cual tiene una historia compleja marcada por la enfermedad y los dolores físicos y mentales al momento de su composición.

La mayoría de temas del reciente álbum del grupo jalisciense fueron compuestos por Chen Quintero, quien enfrentó problemas serios de salud que lo llevaron a pensar que este sería su último material discográfico.

Componer y grabar jazz desde el dolor y la incertidumbre

“El álbum ‘Por dentro’ se creó bajo un pronóstico nada bueno hacia mi salud. Doctores que me atendían, por un problema que inició en mi brazo, no daban un pronóstico favorable… Pensaba que este era el último disco que iba a hacer”, narra Chen.

El músico confiesa que lejos de “tirar la toalla” decidió documentar, hasta cierto punto, cómo se sentía y describir en sus composiciones su enfermedad.

“Un día, un buen amigo mío, médico, que me estaba haciendo exámenes para otras cosas, notó algo y de ahí pude llegar a tener un diagnóstico, que al final llevó a que mi enfermedad pudiera ser tratable… Todo ese proceso quedó como un retrato en el disco, de cómo me sentía por dentro, de cómo viví esas etapas. Es una descripción de unos momentos bastante difíciles; todavía lo vivo con un poco de dolor físico e interno”.

Chen / Guitarrista de Agua Dulce.

Chen abunda que su enfermedad lo llevó a adentrarse más en la guitarra, ya que, originalmente, él tocaba (aún lo hace) el saxofón y la flauta, los cuales son “instrumentos más físicos, que necesitan más de tu cuerpo para tocarse correctamente, y la guitarra, la verdad, es que es un poco más amable en ese sentido”.

Hacer jazz en la tierra del mariachi

Agua Dulce fue concebido como un proyecto de jazz debido al temprano descubrimiento de Chen de músicos como Charlie Parker o cantantes como Ella Fitzgerald, a quien escuchaba de la mano de su madre desde que era un niño.

“Yo escuchaba a Charlie Parker y decía ¿esto qué es? O sea, no lo entendía, no sé si a la fecha lo entienda, pero me gustaba, me llamaba mucho Coltrane, me gustaba mucho ese sonido, sabes, como la exploración de los confines de la música desde dentro y hacia afuera. Entonces fui ahí jugando a tocar. Cuando tenía 17 años comencé a tocar el Sax, empecé a estudiar ya más formalmente música, luego a estudiar composición y ahora estoy terminando la maestría en armonía modal y tonal, también enfocado en composición”.

Chen / Guitarrista de Agua Dulce.

Al ser cuestionado sobre el significado de ser músico de jazz en la tierra del mariachi, Chen confiesa que hay que buscar “trabajos agregados”, aunado a crear y buscar espacios para tocar.

“Tienes que crear público, tienes que hacer muchas cosas alrededor de tu arte, y aparte tienes que considerar para ti mismo que lo que estás haciendo es arte. A partir de esas afirmaciones ya puedes comenzar a trabajar. Si tú quieres hacer jazz, pero quieres meter a la gente que le gusta el reguetón y que está casada y comprometida con el reguetón o el trap, pues la verdad eso no va a suceder”.

Chen / Guitarrista de Agua Dulce.

Al abundar sobre el significado del jazz, el compositor afirma que hay que considerar que “en realidad no es un género musical, sino un lenguaje que se ha ido nutriendo de otros géneros, folclores y tradiciones a lo largo de la historia”.

“El jazz no es un género. A lo mejor puedes decir, el jazz de las big bands en los años 30, bueno, eso podría llegar a ser un género, el swing de pequeños ensambles de los años 20, podría llegar a ser, pero si uno compara el lenguaje de Louis Armstrong contra lo que hace Tigran Hamasyan ahora, o Arinjoy, o quien tú quieras de los modernos, pues, te vas a dar cuenta de que no es lo mismo. No es como decir, ah, estoy escuchando un bolero, un bolero con Los Panchos suena parecido a un bolero con otras personas”.

Chen / Guitarrista de Agua Dulce.

Música en el espacio y democratización

Chen Quintero también se desenvuelve como maestro de música y productor, por lo que se hace necesaria su opinión acerca de las nuevas maneras de difusión digital, las cuales han coadyuvado a la democratización de este arte.

“La democratización tiene sus partes buenas y sus partes complicadas. Se me hace padrísimo que todos podamos tener la oportunidad de llegar a quien sea. A Agua Dulce lo escuchan mucho en Europa, en países como Alemania, donde quizá nunca hubiéramos tenido la oportunidad de llevar nuestra música en un casete o disco. La democratización de la información, en general, nos permite llegar a oídos a los que jamás hubiéramos llegado sin las plataformas”.

Chen Quintero / Músico de Jazz.

Sobre los “contras” o riesgos de las plataformas, Chen es claro al asegurar que aunque como académico de la música está a favor de que cada vez más gente se sume a componer y tocar, en la masificación de la difusión se complica más llegar a los oídos, sobre todo para los proyectos independientes.

“A lo mejor no necesitas tener una disquera o ser parte de una gran compañía para que te publiquen, pero la verdad es que sigues necesitando la ayuda de estos grandes capitales para poder llegar a los oídos de otras personas”, señala Chen.

El futuro de Agua Dulce

Para finalizar, el músico asegura que con su proyecto seguirá buscando comunicar a través de sus composiciones.

“A fin de cuentas, eso es la música. Es un proceso de comunicación y entre mejor sea uno como músico, como compositor, como improvisador, debe ser mejor para comunicar. Agua Dulce va a seguir creando música que sea divertida, que tenga su parte retadora, que sea muy sincera y que venga desde el corazón”. Chen Quintero / Músico de Jazz.

“Como último comentario, creo que hay dos tipos de buenos escuchas del jazz, aquellos que saben mucho del jazz y aquellos que no saben nada. El que sabe mucho, disfruta, porque entre más sabes, más disfrutas. El que no sabe, disfruta muchísimo más, porque es el proceso de comunicación crudo, cuando aceptas la información y no tienes problemas y complejos dentro de tu cabeza. A nosotros nos gustaría llegar a todo el público, pero principalmente a esa gente que no conoce el jazz. La recomendación es que se quiten la idea de que el jazz es un género, que se quiten la idea de que el jazz es para los gringos o para otra gente. Nosotros hacemos música, hacemos jazz, hacemos jazz mexicano, hacemos jazz desde nosotros mismos y le decimos jazz por falta de una mejor palabra”, afirma Chen.