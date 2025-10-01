GENERANDO AUDIO...

Sigue polémica sobre si está vivo Juan Gabriel. FOTO: Getty Images

Los rumores que apuntaban que Juan Gabriel no falleció hace nueve años se reavivaron este martes luego de viralizarse un video en redes sociales, donde aparece un hombre muy parecido al cantante mexicano en París, Francia. Ahora, su ahijado Jas Davael compartió que nunca vio el cuerpo del llamado “Divo de Juárez”.

“Voy a confesar que el cuerpo no lo vi, y yo he aprendido algo: lo que no veo, no lo creo”, dijo el artista, también conocido en el mundo del espectáculo como Santaella.

“Yo le canté a una urna. Es verdad que todo fue muy rápido: llegó a Toluca en un coche fúnebre, luego una cajita a Bellas Artes. ¿En qué momento desaparece? ¿En qué momento un cuerpo se crema tan rápido cuando en Estados Unidos todo lleva un protocolo?”. Jas Davael “Santaella”, cantante

¿Santaella cree que Juan Gabriel está vivo?

El cantante español aseguró que Juan Gabriel no le faltaría el respeto a su público fingiendo su muerte, pero de estar vivo, “todo mundo lo perdonaría”.

También pidió silencio a Joaquín Muñoz, quien ha sostenido que el intérprete sigue con vida.

“Que cierre la boca. Ya tiene varias demandas en puerta, porque le hizo mucho daño a Juan Gabriel, que la gente no se olvide”. Jas Davael “Santaella”, cantante.

Santaella es un cantante de origen español que fue apadrinado durante varios años por el “Divo de Juárez”. Incluso aseguró que Juanga le heredó artículos personales, entre ellos el traje negro que usó en Bellas Artes en 1990.

¿Juan Gabriel en Francia?

El video que desató nuevamente la polémica fue compartido en TikTok por el usuario Fidel Marín, superando los 5.3 millones de reproducciones. Según la descripción, fue grabado en un restaurante de Île-de-France, Sarcelles, en París.

En las imágenes aparece un hombre con rasgos similares a los del cantante mexicano, lo que avivó la especulación en redes sociales.

Sin embargo, Juan Gabriel murió oficialmente el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a causa de un infarto. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas trasladadas a México, donde recibió un homenaje póstumo en Bellas Artes.