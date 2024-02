¿Qué dijo mal? Aislinn Derbez responde a críticas por “desinformar” en temas de salud durante podcast

Aislinn Derbez se conoce por sus papeles en cine. Foto: Getty Images

Aislinn Derbez volvió a estar en el ojo del huracán tras ser acusada de “desinformar” sobre el uso de la medicina alternativa durante un episodio de su podcast.

¿Por qué se criticó a Aislinn Derbez al hablar sobre temas de salud?

En un reciente episodio de “La Magia del Caos”, la actriz, quien sorprendió a Eugenio Derbez con una escultura de su perrita Fiona, tuvo como invitado al doctor Nirdosh Kohra.

Sin embargo, fue criticada, al igual que el médico, por “desinformar” sobre el uso de la medicina alternativa, asegurando que el cuerpo puede sanar por sí solo de cualquier enfermedad.

“El cuerpo puede curarse solo de lo que sea. El 80% de las enfermedades no son enfermedades, son procesos de sanación”, dijo Nirdosh Kohra.

Aislinn Derbez señaló que “casi siempre, cuando se atiende a una persona con cáncer, se quita el tumor, pero no se atiende la raíz”.

Asimismo, la ex de Mauricio Ochmann puntualizó que no todas las enfermedades provienen de las emociones, sino por otros sucesos, por lo que invitó a descubrir la alternativa Bodhi.

“No estamos diciendo que todas las enfermedades son emociones. Lo que causa un desequilibrio (…) son situaciones muy particulares que todos hemos vivido. No me crean a mí, no nos crean a nosotros, obsérvenlo”, señaló Aislinn Derbez.

¿Qué dijo Aislinn Derbez ante críticas por “desinformar” en podcast?

Aislinn Derbez, quien vivió un sismo durante un viaje a Italia, se defendió de las críticas de los usuarios que la acusaron de “desinformar” sobre el uso de la medicina alternativa Bodhi.

La actriz, de 37 años, aseguró que se toma enserio su trabajo en “La Magia del Caos”, por lo que es muy cuidadosa a la hora de elegir a sus invitados.

“Cada invitado tiene una razón muy clara detrás de por qué decidimos invitarle y el doctor Nirdosh Kohra no fue la excepción”, afirmó la hija de Eugenio Derbez.

Finalmente, la hermana de José Eduardo Derbez, quien se convertirá en papá, dijo que es importante la información sobre los avances en la medicina, pero que no se debe dejar de acudir al médico.

“Jamás hemos promovido que la medicina alópata no funciona o que no beneficia nuestra salud, ni hemos incentivado a que no vayan al doctor”, detalló Aislinn Derbez.