Aislinn Derbez revela que nunca haría un proyecto de terror. Foto: CLB

Aislinn Derbez vive un momento especial en su carrera: será la encargada de conducir la 12ª edición de los Premios Platino en Madrid, un desafío que, asegura, la ha llevado a salir completamente de su zona de confort.

“Estoy emocionadísima, nerviosa. No es algo a lo que estoy acostumbrada, es mi primera conducción en unos premios tan importantes y es totalmente fuera de mi zona de confort“, compartió Aislinn.

La actriz, que ha construido una carrera sólida de manera independiente y ha consolidado su lugar en el medio como productora y empresaria, confesó que le cuesta trabajo relajarse en este tipo de situaciones.

“Me dan muchos nervios. Lo que más quisiera es soltarme y que no me importe, porque cuando te relajas salen mejor las cosas. Pero sí, soy muy perfeccionista, y a veces eso me juega en contra”, dijo la hija de Eugenio.

Aislinn Derbez más empoderada que nunca

La actriz y empresaria, Ayslinn Derbez platicó con UnoTV, sobre el empoderamiento femenino, destacando que, contrario a lo que antes se pensaba, hoy las mujeres encuentran su mayor fortaleza y plenitud conforme pasan los años.

“Siento que lo natural es que te sientas un poco perdida cuando eres joven y poco a poco vayas encontrando tu lugar. Yo no me sentía empoderada antes de mis 30, y ahora, acercándome a los 40, me siento más cómoda conmigo misma. Debería ser así: que cada vez estemos más cómodas en nuestra propia piel”.

Además de su faceta como actriz y productora, Aislinn continúa construyendo su carrera enfocándose en proyectos que le apasionan y buscando un mejor balance personal. “Estoy tratando de decir más que no a las cosas que no me hacen feliz, para poder enfocarme en lo que más me divierte y me llena”.

Cintas de terror: “Jamás”

En la comedia, el drama e incluso como conductora del podcast “La Magia del Caos”, Ayslinn Derbez se ha desenvuelto con naturalidad y éxito, sin embargo, pero asegura que hay cosas que no le gustarían hacer, una de ellas, incursionar en las películas de terror.

“Siento que me afectaría demasiado porque soy extremadamente sensible. Me metería tanto en el papel que no me haría bien”, concluyó Aislinn Derbez.