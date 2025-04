Aislinn Derbez y su “infancia difícil”: ir a la escuela y al ballet la aburrió; en redes la critican

GENERANDO AUDIO...

Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez. Foto: Cuartoscuro

Aislinn Derbez es objeto de burlas y críticas en redes sociales luego de una entrevista que concedió la hija de Eugenio Derbez a Yordi Rosado, en donde habló de cómo fue su infancia y lo “aburrido” que era para ella.

La mayor de los hijos del comediante dio detalles de la vida monótona que consistía en ir a la escuela y regresar a casa. Y algunos fines de semana en Cuernavaca, Morelos.

¿Qué dijo la hija de Eugenio Derbez sobre la vida aburrida?

Durante la entrevista, Aislinn aseguró que durante, al menos, 10 años, estuvo aburrida al grado de preguntarse si eso era la vida.

“Algo que fue muy traumático para mí es que yo nunca hacía nada. Yo no salía de mi casa. Literal, solo iba a la escuela y luego regresaba, a veces, me llevaban como a alguna clase de ballet y me encerraba en mi casa… Como siempre era la misma rutina y yo vivía bien aburrida desde los 6 años hasta como a los 16. Como que 10 años de mi vida si dije ‘te cae que la vida es esto’… Nunca viajé, de repente con mi mamá o con mi papá era como un fin de semana a Cuernavaca”.

La mayor de los hijos de Eugenio Derbez aseguró que su mamá le exigía buenas notas en la escuela, y que ella sólo quería explorar el mundo y conocer gente.

“La vida es ir a una escuela que no te gusta nada, con una mamá que te exige calificaciones y si no, te castiga… Odiaba yo la escuela porque no entendía por qué la escuela era así, porque nada más tenía que estar yo sentada sin moverme. Yo quería salir, yo quería explorar, quería conocer gente”.

“Se queja de que tuvo una vida normal”: en redes critican a Aislinn Derbez

Luego de que se compartiera el fragmento de la entrevista que concedió la hija de Derbez, rápidamente los cibernautas comenzaron a criticarla, afirmando que sólo tuvo una vida normal.

“Se queja de que tuvo una vida normal”, “Con esta entrevista confirmo que el mejor Derbez es José Eduardo”, “¿Alguna parte donde no se queje?”, “Te cae que te quejas porque tu mamá te dio estudios, casa, salidas a Cuernavaca de vez en vez”, “¡Qué problemas tan grandes!, no viajar de niña”, “Todo le trauma a la mujer. Describe la vida de cualquier persona normal”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.