Aitana siempre que visita México va a las trajineras en Xochimico: “el ambiente es increíble”

Aitana está en la CDMX. Foto: Gettyimages

Aitana está de visita en México, la cantante asistió a los Kids Choice Awards el pasado 26 de agosto y hoy ofrecerá una conferencia de prensa para anunciar su primer concierto en el Auditorio Nacional el 24 de noviembre. La cantante compartió con UnoTV.com que siempre trata de visitar las trajineras cuando está en la CDMX.

La intérprete española procura conocer más sobre la cultura y comida mexicana, reveló que en su pasada visita conoció Atlixco, puebla y quedó maravillada con su belleza, pero cada que vez que viene guarda unas horas para ir a las trajineras:

“El ambiente es increíble estar entre una y otra trajinera, con un montón de gente cantando mariachis y comiendo de todo”. Aitana.

Aitana grabó dueto con Danna Paola

El tercer disco de Aitana saldrá en septiembre, se desconoce el nombre y la fecha, pero adelantó que incluirá un dueto que grabó con Danna Paola: “quería que fuera sorpresa, pero nos pillaron en Ibiza haciendo el video los paparazzi, así que ya lo sabe todo mundo”.

“Yo a ella la admiro muchísimo, amo todo lo que está haciendo. Es de verdad muy trabajadora, se nota que tiene muy claro hacia donde quiere ir, me gusta mucho la música que está sacando, el disco que está preparando y su imagen. Me encanta”. Compartió Aitana

Le gustaría trabajar con Belinda

Aitana no quiso hablar sobre su situación amorosa, desde hace varias semanas se le ha relacionado con Sebastián Yatra, pues quiere reservarse eso para ella, lo que si reveló es que le gustaría trabajar con Belinda.

“Me encanta Belinda, su música, su familia es de España. Coincidí con ella en un vuelo, creo que ella no me vio y yo no quise molestarla, hemos hablado solo una vez, pero creo que nunca hemos hablado en persona”, dijo la cantante.