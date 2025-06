Alanra lanza “Ser de luz”: fusión de regional mexicano con toques folk

GENERANDO AUDIO...

Alanra se está forjando un camino en el regional mexicano. Foto: UnoTV

Alanra presenta su nueva canción “Ser de luz”, un tema de desamor en el que acepta que una relación no tiene futuro, pero aún conserva gratitud por lo vivido.

En entrevista con unotv.com, el joven cantautor sonorense de 22 años explicó que esta canción fue creada en el estudio Ondas Sonora en Hermosillo, con una propuesta musical que mezcla bases mexicanas tradicionales con elementos folk y guitarras eléctricas.

“Ser de luz”: una canción de desamor y gratitud

“Ser de luz” nos lleva a ese instante en que dices: “La neta, yo sí quiero” y recibes un “Claro que no”. Es una reconciliación con los sentimientos: extrañar a quien ya no puede ser parte de tu vida, pero valorarlo por lo que aportó. Alanra comparte:

“La extraño, pero pues ya no puede ser nada.”

La canción nace de historias vividas, no de una persona en particular, sino de un patrón que se repitió en su vida. Esa experiencia lo impulsó a expresar ese ciclo de aceptación y nostalgia.

Fusión sonora: regional mexicano + folk

En el estudio Ondas Sonora en Hermosillo, Alanra propuso una mezcla sonora donde lo tradicional y lo contemporáneo se encuentran. Comenta:

“Queríamos representar una fusión de estas bases mexicanas con algo más folk, guitarras eléctricas…”

Así, “Ser de luz” suena distinto al típico corrido tumbado, aunque retoma el espíritu del regional mexicano actual y lo lleva a una versión más folk, sin perder raíces originarias.

Buena respuesta del público

El sencillo lleva poco tiempo disponible, pero ya ha cosechado comentarios positivos. Alanra se siente motivado al saber que su intención al grabar: transmitir emoción y autenticidad, está resonando con el público:

“Que lo que estoy haciendo con esa intención… lo esté notando la gente y que le esté gustando. Voy por buen camino.”

Trayectoria: de los 16 al Auditorio Nacional

Aunque Alanra tiene apenas 22 años, comenzó a tocar guitarra y escribir canciones desde primero de secundaria. En la prepa, sus composiciones llegaron a oídos de un productor llamado Joss Favela, quien lo invitó a grabar. Desde ese momento:

Dejó claro que su carrera iba en serio

Empezó a compartir música en redes, donde sus covers llamaron la atención de artistas reconocidos como Ha*Ash (a quien les abrió en el Auditorio Nacional gracias a uno de sus covers)

Pisar el Auditorio Nacional, dice, no era algo que esperara tan pronto en su camino musical.

Influencias y diversidad sonora

Alanra creció en un pueblo de Sonora rodeado de norteño, banda y música campirana. Pero al llegar a la ciudad, descubrió el rock, country y blues, inspirándose en artistas como John Mayer, Johnny Cash, Bob Dylan, Joss Favela y Siddartha . Su meta: “juntar ese lado A y lado B musical”.

“Ser de luz” es solo el segundo sencillo de su próximo EP “Anda a gusto el viejo”, que relata un ciclo de amor:

“Conectamos el alma” – alegría y amor “Ser de luz” – nostalgia y cierre “Menú de la mente” – incertidumbre y confusión

De este último se estrena este 19 de junio, antes de lanzar el EP completo.

Colaboraciones y nuevos retos

Alanra expresa su deseo de colaborar con artistas como Joss Favela, Siddartha y Carín León, aunque por ahora no hay colaboraciones confirmadas. Para él, la música es fluida, sin etiquetas estrictas, y las alianzas son una forma de crecimiento creativo.

Metas a futuro: propios escenarios

Después de su paso por el Auditorio Nacional, Alanra sueña con:

Llenar solo el Auditorio Nacional

Ahora, se encuentra concentrado en su proyecto y cada lanzamiento lo guía hacia esos objetivos.

¿Dónde seguir a Alanra?

Su música está disponible en plataformas digitales bajo el nombre @Alanra, donde comparte su día a día y nuevo contenido:

“Ahí subo lo que ando haciendo todos los días.”

No planea cambiar de camino: no ha pensado en otra carrera que no sea la música. Si no fuera artista, dice, habría sido psicólogo o futbolista, mostrando su amplia variedad de intereses.