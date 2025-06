GENERANDO AUDIO...

Alberto Vázquez pide que no lo enfermen sus “haters”. FOTO: Cuartoscuro

Alberto Vázquez, uno de los íconos del rock and roll en México, confirmó que se encuentra bien de salud, luego de que sus seguidores expresaran preocupación por su reciente hospitalización.

Miles de seguidores que siguen su trayectoria se encuentran al pendiente de su estado de salud.

Alberto Vázquez habla de su estado de salud

A través de un audio compartido este miércoles 18 de junio, el intérprete agradeció el apoyo de sus fans y aclaró que no hay motivo de alarma.

“Vuelvo a repetir a todo el mundo que no se alarmen. No sé qué traen conmigo los haters que a cada rato me matan, me enferman, me abren el corazón, me abren el estómago, me hacen muchas cosas, pero estoy bien, gracias a Dios”, expresó.

“Les mando un saludo a todos mis grandes amigos del internet y a mis fans más. Gracias por existir, Alberto Vázquez”, concluyó.

Alberto Vázquez fue operado el 18 de junio

Según información oficial proporcionada por la oficina del cantante, Alberto Vázquez fue hospitalizado el miércoles 18 de junio para un cateterismo en una pierna.

Se aclaró que el procedimiento ya estaba programado, por lo que no se trató de una emergencia. De acuerdo con el comunicado, la cirugía fue exitosa y el artista se encontraba en recuperación poco después.

Aunque algunos internautas señalaron que fue ingresado en la clínica 71 del IMSS en Torreón, Coahuila, hasta el momento esa información no ha sido confirmada oficialmente.

Agradece el cariño de sus fans tras rumores

En los últimos días, circularon rumores sobre su salud, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, el propio cantante decidió enviar un mensaje claro para desmentir versiones alarmistas.

Con palabras directas, Vázquez dejó claro que se encuentra en buen estado y agradeció las muestras de cariño.