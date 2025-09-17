Aldo de Nigris acusa a Shiky de egoísta tras polémica por exclusión en “La Casa de los Famosos México”

GENERANDO AUDIO...

Shiky se sintió excluido de la dinámica. Foto: GettyImages

Un momento emotivo en “La Casa de los Famosos México” derivó en tensión entre participantes, cuando Aldo de Nigris acusó a Shiky de “egoísta” tras sentirse excluido durante una dinámica que, en principio, debía celebrar la unión del grupo.

El incidente ocurrió después de la visita de la abuela de Aldo, conocida como “Doña Lety” o “Doña Alegría”, como parte de la dinámica de los “Congelados”.

Al ver a su familiar, Aldo rompió en llanto, emoción que compartió con quienes habitan su cuarto; hicieron un círculo tomados de las manos para expresar gratitud por el momento.

Shiky se siente excluido y explota contra Aldo de Nigris

Shiky, por su parte, al sentirse excluido junto con Dalílah Polanco y José Luis Rodríguez (“El Guana”) de ese acto de unión grupal, expresó su molestia:

“Danos la mano a nosotros también, no somos perros… No os cerréis, se siente muy feo.”

Ante esto, Aldo reaccionó visiblemente dolido. Rompió el círculo, se retiró momentáneamente, y más tarde en privado con otros concursantes describió la actitud de Shiky como una falta de sensibilidad. El regiomontano señaló que era un momento especial que se vio opacado por el reclamo.

El expresivo intercambio escaló cuando Aldo calificó la actitud de Shiky de egoísta, al sostener que no era el momento indicado para hacer este tipo de señalamientos.

“Es súper egoísta… Imagínate las emociones, acaba de venir un familiar y el otro haciendo pdo de una mmada… Hay un respeto… se tiene que respetar”, dijo Aldo en medio de su molestia.

Shiky insistió en que se sentía desplazado, “apestando” dentro de la dinámica grupal, y sostuvo que la inclusión era algo importante para él. Dalílah expresó sorpresa por la reacción de Aldo, con quien, aseguró, de costumbre mantiene una relación cordial.

El episodio generó gran debate en redes sociales. Algunos seguidores vieron justificada la postura de Aldo, argumentando que en shows como este es normal querer preservar momentos personales sin interrupciones externas; otros respaldaron a Shiky, destacando que todos los participantes merecen sentirse incluidos, especialmente en dinámicas de grupo.