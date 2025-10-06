GENERANDO AUDIO...

“La Casa de los Famosos México 3”

Aldo de Nigris fue el ganador de la gran final de “La Casa de Los Famosos México 2025” este domingo 5 de octubre, luego de pasar más de 71 días en aislamiento. El exfutbolista no sólo fue el vencedor, también se llevó el premio mayor del reality; cuatro millones de pesos.

19 millones 139 mil 698 votos fue lo que consiguió Aldo de Nigris, quien dejó el futbol profesional a los 19 años para después enfocarse en las redes sociales.

El influencer se mostró emocionado tras el anuncio, mientras Dalílah Polanco se quedó con el segundo puesto del reality.

¿Quién quedó en tercero, cuarto y quinto lugar en “La Casa de Los Famosos México”?

Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Aldo De Nigris fueron los cinco grandes finalistas que lograron llegar a la último emisión del programa.

Siendo Abelito, quien quedó en tercer lugar del reality, pese que en redes era uno de los favoritos para resultar vencedor de “La Casa de Los Famosos México”.

“Por la gente estoy aquí”, destacó el influencer, quien a sus 26 años ha construido una base sólida de 6.9 millones de seguidores en TikTok.

La cuarta posición fue para Shiky, cuyo nombre es Clement Rodríguez Calderón.

“Lo resumo como un momento que en mi vida voy a vivir”, compartió el creador de contenido, actor, locutor y comediante ya afuera de la casa.

En quinto lugar, con más de 2 millones de votos, Mar Contreras fue la primera en dejar la casa en esta gran final.

“Fortalecida, una mujer renovada… yo entré a este proyecto con el único objetivo de ser mejor persona, de conocerme a partir de los ojos de los demás, aunque eso duela. Creo que logré formar una pequeña familia, con unos tuve más empatía que otros”, dijo la actriz mexicana a su salida.

¿Quién es Aldo, el ganador de “La Casa de los Famosos México 3”

Aldo de Nigris nació el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León. Creció en una familia marcada por la exposición mediática, su tío Poncho de Nigris alcanzó fama como conductor y figura televisiva; mientras que sus tíos Antonio ‘Tano’ y Aldo de Nigris hicieron historia en el futbol mexicano.

Desde niño mostró interés por seguir el camino deportivo y se incorporó a las fuerzas básicas de Rayados. Sin embargo, a los 19 años se retiró del futbol sin debutar en la Liga MX.

¿Quiénes participaron en “La Casa de los Famosos México 3”?

Los famosos que formaron parte de esta edición fueron: