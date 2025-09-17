GENERANDO AUDIO...

Aldo de Nigris rompió en llanto con la visita de su abuelita Doña Lety durante la dinámica de “congelados”, donde uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 debe permanecer quieto y sin moverse, pese a la visita inesperada de un ser querido.

La vez pasada fue el conmovedor momento de Aarón Mercury y su mamá, Doña Nancy quien le reiteró el amor que le tiene a su hijo. Luego de unos besos de despedida se marchó.

¿Cómo fue el momento entre Aldo de Nigris y su abuelita en La Casa de los Famosos?

Los participantes del programa entraron a la habitación especial y escucharon la voz de la jefa “congelados”. Así, cada uno de ellos se quedó en una pose hasta recibir la visita sorpresa. Segundos después oyeron “Saludos, bendiciones a todos”, así, inmediatamente Aldo de Nigris rompió en llanto con la visita de su abuelita Doña Lety, pues sólo eso le bastó para reconocer su voz.

“Soy la abuela de Aldo, un gusto verlos a todos. Te amo mucho, eres lo mejor de mi vida y no te muevas. Estás muy bien, eres un campeón. Todos están muy bien, tu abuelo te mando saludos, todos están perfectos.” Doña Ley, abuelita de Aldo

Monterrey está con Aldo de Nigris

Doña Lety le dijo a su nieto que no se pierden las transmisiones del programa para seguirlo. Además, le reiteró que su tío Antonio de Nigris vive en él:

“Y obviamente Toño eres tú, para mí, no perdí a nadie, te tengo a ti. Monterrey está contigo, impresionante, no sabes. Te amo mucho. Somos una gran familia, y este Aldo faltó ahí, pero tu tío Aldo también está enamorado 24/7 de ti, que eres el amor de todos. Eres genuino y auténtico.” Doña Ley, abuelita de Aldo

Durante poco menos de tres minutos, Doña Lety pudo transmitirle a su nieto lo feliz que está de Aldo, pues a sus ojos, es su “campeón”.

¿Quién Antonio, el tío de Aldo de Nigris?

Si bien, Aldo de Nigris rompió en llanto con la visita de su abuelita Doña Lety, él también tuvo otro momento bastante emotivo con “la vida en fotos de…”, donde compartió en imágenes algunos pasajes importantes, y uno de ellos es con sus tíos, uno de ellos Antonio de Nigris, quien falleció en el año de 2009 cuando jugaba futbol profesional en Grecia.

Toño, quien incluso llegó a jugar con la selección mexicana y marco un soberbio gol ante Brasil en el Estadio Jalisco, falleció a causa de un paro cardiaco.