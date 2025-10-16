GENERANDO AUDIO...

Aldo de Nigris y Laura Pausini. Fotos: Cuartoscuro

La vida de Aldo de Nigris sigue llena de sorpresas tras su victoria en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. Esta vez, el regiomontano vivió un momento que muchos de sus seguidores jamás imaginaron: un encuentro musical con la cantante italiana Laura Pausini.

El encuentro tuvo lugar en la “Sala de Despecho”, un bar temático en la Ciudad de México donde los asistentes se lanzan a cantar clásicos de desamor. Allí, Aldo y Pausini se encontraron cara a cara, y el momento quedó inmortalizado en imágenes que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

La emoción fue evidente. Aldo se unió a Laura para interpretar juntos uno de sus éxitos más reconocidos, “Víveme”, mientras intentaba seguir la letra en el karaoke del lugar. Laura, sorprendida y complacida por la presencia del exfutbolista y ahora celebridad televisiva, le acercó el micrófono y juntos compartieron un instante musical que encantó a los asistentes.

Como era de esperarse, los fans no tardaron en reaccionar. Internautas celebraron la colaboración improvisada entre las dos estrellas.

Sin duda, este momento marcará un capítulo más en la carrera de Aldo de Nigris, quien continúa consolidándose no solo como exconcursante ganador, sino como una figura del espectáculo capaz de codearse con grandes estrellas internacionales.