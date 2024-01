¡La misma belleza! Ale Capetillo recrea icónico look de su mamá, Biby Gaytán, en los 90

Ale Capetillo es la hija mayor de Biby Gaitán. Fotos: Cuartoscuro / Getty Images

La influencer Ale Capetillo, quien es hija de Biby Gaitán y Eduardo Capetillo, recreó el icónico look de su mamá en los años 90, demostrando que ambas son igual de bellas.

Ale Capetillo recrea icónico look de Biby Gaytán en los 90

A través de Instagram, la influencer, de 24 años, compartió un video en el que mostró su proceso para recrear un look que usaba su mamá en los años 90.

En compañía de su mascota, Ale Capetillo comenzó a maquillarse, mientras compartía con sus seguidores una fotografía de Biby Gaitán.

El objetivo era delinear sus ojos y labios con los colores que se utilizaban en aquella época, en donde su mamá se convirtió en un icono de las telenovelas.

Además, no podía dejar de lado el peinado con trenza en forma de diadema, por el cual Bibi Gaytán se volvió tendencia en los 90.

Al terminar el proceso, Ale Capetillo compartió el resultado, demostrando que es igual de bella y guapa que su mamá, quien dejó verse sin maquillaje a sus 50 años.

¿Qué dijo Biby Gaytán del icónico look recreado por Ale Capetillo?

La actriz, quien habló del supuesto romance entre su hijo Eduardo y Fabiola Campomanes, aprovechó para reaccionar al video de Ale Capetillo, quien recreó su famoso look.

“Mi vida hermosa. Me hiciste retroceder 30 años en el tiempo. Hasta yo me sorprendí con el parecido, sólo que tú, para mí, eres perfecta. Nadie como tú. No hay un solo día que no piense en ti”, escribió Biby Gaitán a su hija.

Además, los usuarios también aprovecharon para comentar el proceso de la influencer, asegurando que “es idéntica a ti” y que “las dos son igual de hermosas”.

Ale Capetillo es la segunda hija de la pareja de actores, quienes llevan un sólido matrimonio. La influencer debutó en televisión con la serie “El rey, Vicente Fernández”.