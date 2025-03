GENERANDO AUDIO...

Alejandra Ávalos cuenta con amplia trayectoria en TV. Foto: Cuartoscuro

Alejandra Ávalos causó polémica al afirmar que siente cuando un famoso podría morir, asegurando que presenció señales antes de la muerte de Dulce y Daniel Bisogno. En Unotv.com te compartimos los detalles.

Alejandra Ávalos afirma que sabe cuándo van a morir los famosos

En una entrevista con medios de comunicación, la cantante de 56 años expresó que siente cuando algunos artistas van a partir de este plano, como en el caso del conductor de “Ventaneando”.

🗯️ La cantante ALEJANDRA ÁVALOS asegura que tiene el DON de saber quién SE VA A MORIR con sólo verlo‼️😨☠️😵



Dice que lo supo con #DanielBisogno 😳



“A lo mejor no he sido tan cercana, pero eso no significa que no sienta que, en su momento, van a dejarnos pronto. Daniel Bisogno, por ejemplo, y otros más que se nos han ido”, dijo Alejandra Ávalos.

En cuanto a Dulce, la actriz de “Soñadoras” confesó que, antes de su muerte, vio aspectos como el semblante y la forma de caminar de la intérprete de “Tu muñeca”, lo que le hicieron pensar que ya no tenía mucho tiempo de vida.

“Veo su semblante, la forma en que caminan, en que hablan. Su energía es la que a mí me transmite que no tienen a lo mejor ya mucho tiempo para vivir”, detalló la exesposa de Fernando Ciangherotti.

¿Qué opina de la salud de Lupita D’Alessio?

Al cuestionarla sobre la salud de Lupita D’Alessio, quien pospuso sus conciertos luego de hospitalizarla, señaló que no puede opinar al respecto, ya que no la ha visto.

“Yo espero que sí (se recupere). No le he visto, no he estado con ella. Ojalá que salga adelante”, expresó Alejandra Ávalos.

Aunque no reveló que pasará más adelante con la intérprete de “Hoy voy a cambiar”, la actriz le envió sus mejores deseos, por lo que espera que “se recupere pronto”.

¿Quién es Alejandra Ávalos?

Alejandra Margarita Ávalos Rodríguez es una cantante, actriz, productora y conductora que nació el 17 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 56 años.

Su carrera inició con una pequeña participación en la telenovela “Amalia Batista”, protagonizada por Rogelio Guerra y Susana Dosamantes.

Años más tarde, gracias a su talento, la invitaron a estelarizar el melodrama “El padre Gallo”, compartiendo pantalla con Ernesto Gómez Cruz y Fernando Ciangherotti, quien fue su esposo de 1988 a 1992.

Algunas de las telenovelas y series populares en las que ha participado son:

“Mujer, casos de la vida real”

“Soñadoras”

“Apuesta por un amor”

“La rosa de Guadalupe”

“Esperanza del corazón”

“Como dice el dicho”

La actriz, que logró cosechar algunos éxitos en la música, no es ajena al teatro, ya que ha dejado huella en producciones como:

“Jesucristo Superestrella”

“El show del horror de Rocky”

“Robin Hood”

“Don Juan Tenorio”

“Amar y Querer”

Aunque cuenta con amplia trayectoria, siendo una figura del entretenimiento en México, no deja de trabajar. Entre los últimos proyectos de Alejandra Ávalos en televisión se encuentra el reality “MasterChef Celebrity”.