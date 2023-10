¿Se ardió? Critican a Alejandra Guzmán por foto el día de la boda de Michelle Salas

Alejandra Guzmán no fue invitada a la boda de Michelle Salas. Foto: Cuartoscuro

Alejandra Guzmán fue blanco de fuertes críticas en redes sociales, luego de que la cantante compartió una foto haciendo una seña obscena en el marco de la boda de Michelle Salas, evento a la que no fue invitada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Míralo, mírala” publicó la fotografía en donde se ve hacer la grosería con la mano. Aunque Alejandra Guzmán se limitó a escribir “caracoles” para acompañar la postal, cibernautas consideraron que fue para la nieta de Sylvia Pasquel, quien llegó al altar en una lujosa celebración.

En la foto, Alejandra Guzmán no salió sola, pues se hizo acompañar de su madre Silvia Pinal, quien, por motivos de la edad, no puedo asistir a la boda de su bisnieta. Sin embargo, Michelle Salas organizó una cena a fin de poder compartir el feliz momento con la primera actriz.

“Así o más ardida”: en redes critican a Alejandra Guzmán por supuesta indirecta tras boda de Michelle Salas

Luego de la publicación de Alejandra Guzmán, decenas de cibernautas no se detuvieron en críticas a la cantante, a quien llamaron “vulgar”. Lamentaron, además, que se hiciera acompañar de su famosa mamá para la supuesta indirecta.

“Vulgar, como siempre”, “Así o más ardida. Hay niveles”. “Se la pasa hablando mal de ellas, cómo la iban a invitar”, “Qué mal que pongan a doña Silvia Pinal con esa correntada”. “Qué necesidad de la grosería, teniendo a tu señora madre a un lado”, “Luego por qué pregunta por qué no la invitan, finísima persona”. “Por eso no la invitan, por corriente”, “Si no te invitaron a la boda, es por tu comportamiento y mala actitud”. “Alejandra, vulgar y corriente, como su padre”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Aunque ahí no pararon las críticas, pues también hubo quien le recordó el pleito que tiene con su hija Frida Sofía, el cual escaló hasta las instancias legales.

“Entre caracoles o no, ni la hija la solicita”, “¡No aprendes! Y luego te pasa lo que te pasa”, “Después porque la hija es así”.