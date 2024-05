¡Una cosa es amor y otra el dinero! Alejandra Guzmán confirma que sacó a Apolo de su testamento, aunque dice adorarlo

Alejandra Guzmán confirma que Apolo no es su heredero. Foto: Cuartoscuro

Alejandra Guzmán habló por primera vez sobre Apolo y reveló que lo sacó de su testamento luego de que la prueba de paternidad que realizó su hermano Luis Enrique Guzmán saliera negativa.

En un encuentro con medios, la “Reina de corazones” destacó que adora al pequeño; sin embargo, no hay más relación con él al no ser hijo de su hermano.

“Lástima porque, híjole, yo lo adoro, pero está cañón. No, desgraciadamente no (está en el testamento), pero bendiciones”, dijo la cantante.

Además, la intérprete de “Míralo, mírala” minimizó la situación de la paternidad de Luis Enrique sobre Apolo, la cual se encuentra en juicio. Alejandra Guzmán también aseguró que sobrevivirán ante la situación.

Asimismo, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán aseguró que la verdad saldrá a la luz, luego de que Mayela Laguna, madre de Apolo, asegura que el menor sí es hijo de Luis Enrique Guzmán.

“Realmente Apolo no es su nieto y ya, no pasa nada. Ya pasaron los años, no entiendo por qué pasan estas cosas, pero sé que somos un foco, un foco atractivo para muchas cosas. Al final hay que sobrevivir. La verdad siempre sale adelante”, enfatizó la cantante.

En el marco de la celebración del 10 de mayo, Día de las Madres, Alejandra Guzmán confesó que no es fácil tener hijos y en medio del distanciamiento con su hija Frida Sofía, reveló que ve a la empresaria crecer, aunque sea de lejos.

“Honro este día y a todas las madres. Porque no es fácil sacarlos adelante, verlos crecer, ser madre y padre. La puedo ver crecer, por lo menos de lejos”

Desde hace un tiempo Alejandra Guzmán se encuentra en medio de la polémica, primero por las acusaciones que hiciera Frida Sofía en su contra y que escalaron al ámbito legal.

Al distanciamiento entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, se sumó que la cantante decidió sacarla de su testamento para hacer a Apolo su heredero universal.