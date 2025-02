Alejandra Guzmán confirma reencuentro con Frida Sofía: “Lloramos, reímos”, dijo la cantante

GENERANDO AUDIO...

Alejandra Guzmán dijo que se reencontró con su hija. Foto: Cuartoscuro

Alejandra Guzmán confirmó que ya se reencontró con su hija Frida Sofía luego de varios años distanciadas y después de una polémica que escaló hasta los tribunales, cuando la única hija de la cantante la acusó de varios delitos.

En entrevista con el programa “Despierta América”, la intérprete de “Míralo, mírala” reveló que, por fin, pudo volver a ver y abrazar a su hija, a quien le dijo necesitarla.

“(El encuentro con Frida Sofía) fue mágico. Qué te puedo decir, como madre, después de tres años de no verla, me hace falta… El abrazo (duró) como media hora. Lloramos, reímos, nos mandamos esas tonterías y nos reíamos. ¿Qué me dijo? Me dijo ‘aquí estoy’ y yo le dije ‘te necesito, te extraño’”, aseguró la cantante.

La famosa, que volvió a hablar con Frida Sofía minutos antes de la muerte de Silvia Pinal, le agradeció por darle el tiempo para poder retomar la relación que se terminó tras los señalamientos de abuso de la joven a su abuelo, Enrique Guzmán.

“Le quiero agradecer el tiempo, el espacio, la honestidad, el que seamos de la misma sangre, de la misma casta, pero también tenemos esa sangre rebelde y juvenil. La comprendo porque así era yo. Yo alcancé a decirle a mi madre ‘bye, mamá’… son parte de esas etapas, de todos, de todos nosotros”.

Además, Alejandra Guzmán afirmó que Frida Sofía es lo que más ama en la vida, pues, dijo, la tuvo “en el mejor momento” de su carrera en la industria musical.

“Es mi luz, es mi vida, es lo que más amo en la vida. Yo la tuve en el mejor momento de mi carrera y la tuve porque yo la quería; y es un producto de amor, de un gran amor”.

Finalmente, aseguró que para poder reencontrarse con su hija tenía que pasar el tiempo. Además, consideró que en su relación con Frida Sofía mucha gente se “metió donde no debe”.

“Tenía que pasar el tiempo y todo el mundo se metió donde no debe, ni le importa. Todo el mundo tiene relaciones en su familia, las cuales van superando situaciones, pero nadie nos salvamos de eso. De repente juzgan mucho y se meten, pero al final es mi hija y ¡quién la va a conocer más que yo que la parí!”.