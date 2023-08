¿Reconciliación? Alejandra Guzmán estrena canción inspirada en Frida Sofía

La cantante Alejandra Guzmán sorprendió al público con el estreno de su canción “Milagros”, tema que está dedicado a su hija Frida Sofía. El gesto fue una respuesta a la difícil relación que ambas han tenido en los últimos años y las controversias que han rodeado a la familia Guzmán Pinal.

“Milagros” destaca por su letra profunda y emotiva, en la que Alejandra expresa su amor incondicional hacia su hija y su deseo de reconciliación. La canción aborda temas de perdón, esperanza y la importancia de sanar las heridas del pasado.

Este jueves a primera hora se estrenó la canción que Alejandra Guzmán le dedica a su hija. La producción es el segundo sencillo del nuevo disco de la cantante. La canción representa no sólo una conexión artística, sino también un mensaje de empatía y comprensión hacia aquellos que luchan con sus propios demonios internos.

La letra habla de la espera de un milagro, para poder reconciliarse con su hija, luego de varios años de peleas entre ellas.

“Ya perdí la cuenta de las lágrimas que te he ido dedicando, cuántas lunas llenas a tu ausencia le he contado que te extraño. Pido por tu luz, amor, te mando bendiciones meditando. Ya cambié los muebles, pero el sentimiento no puedo mudarlo”.

La relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía ha sido objeto de atención mediática en los últimos meses, y esta canción parece ser un claro mensaje de apoyo y unión entre ambas.

En el video, ambientado en una íntima y nostálgica atmósfera, se puede apreciar a Alejandra Guzmán contemplando con amor una colección de fotografías de momentos especiales junto a su hija. Las imágenes muestran a Frida Sofía desde su infancia hasta la adolescencia, recordando los valiosos momentos compartidos entre madre e hija.

“Qué silencio tan amargo, cuánto tiempo y cuánto espacio. Eres para mí el capítulo que no se ha terminado, no puedo seguir conviviendo con demonios del pasado. Siempre pienso en ti, soy tu madre y eso nadie va a cambiarlo. No me sé rendir, todavía te espero aquí porque creo en los milagros, en los milagros”.

Milagros, Alejandra Guzmán