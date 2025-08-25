GENERANDO AUDIO...

Alejandra Guzmán tuvo que cancelar su “Brilla Tour”. Foto: Cuartoscuro

Alejando Guzmán informó que está en recuperación después de someterse a una cirugía en las cervicales y bromeó que era “biomecánica” por el titanio que tiene.

La cantante fue abordada por el programa Ventaneando, antes de llegar a su casa en la Ciudad de México, donde reafirmó que todo marcha bien y mostró su receta de todas las medicinas que tiene que tomar.

Alejandra Guzmán tiene “más titanio que nunca”

Alejandra Guzmán asistió a un chequeó médico tras someterse a un cirugía en las vértebras cervicales y mencionó que le pusieron titanio.

“Tengo más titanio que nunca. Soy biomecánica“, expresó la interprete de “Eternamente bella”, quien portaba un collarín, pero aseguró que eso no le impide hacer sus actividades diarias.

Sobre su regreso a los escenarios, la cantante respondió con su característico humor que le caracteriza: “Que esperen”.

Alejandra Guzmán compartió el pasado 16 de agosto parte de su proceso de recuperación en redes sociales, donde publicó radiografías que evidencian las prótesis de titanio en su columna y cadera, acompañadas de la palabra “Titanio”, reflejando la complejidad de su condición física.

Alejandra Guzmán y sus problemas de salud

La conocida “reina del rock” ha sufrido problemas de salud desde 2009 cuando le inyectaron biopolímeros en los glúteos. En aquella ocasión el procedimiento estético falló y le provocó necrosis, infecciones y la necesidad de múltiples reconstrucciones.

En 2016, recibió dos prótesis de titanio en la cadera, que aún requieren supervisión médica para evitar complicaciones.

Además, en 2007 enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama, en 2018 sufrió una fractura de cadera durante una presentación y en 2022 fue hospitalizada por una infección bacteriana.

La última intervención quirúrgica a la que se sometió Alejandra Guzmán fue el pasado 18 de julio y por ese motivo tuvo que cancelar todos sus compromisos artísticos previstos para lo que resta del año.

“Por recomendaciones médicas y priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado 18 de julio”, se lee en el comunicado que publicó en sus redes el pasado 24 de julio.

Además, agradeció la comprensión, paciencia y apoyo incondicional de sus fans durante este periodo de recuperación.