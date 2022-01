Revelan cómo reaccionó Alejandra Guzmán por comentario de Adela Micha sobre Silvia Pinal

Adela Micha sintió la furia de Alejandra Guzmán luego de que la periodista se expresara de manera desafortunada después de la hospitalización de Silvia Pinal meses atrás. Fue Sylvia Pasquel, hija de la “Diva del cine mexicano”, quien reveló que su hermana le dijo varias cosas a la comunicadora.

Fue para el programa De todo para la mujer, de Maxine Woodside, donde Pasquel compartió cómo fue la reacción de la cantante, que se mantiene distanciada de su hija Frida Sofía, joven detenida en Estados Unidos por alterar el orden.

La actriz, que vio afectado su patrimonio en Acapulco tras el sismo de hace meses, aseguró que Adela Micha la buscó para entrevistarla luego del encontronazo con Alejandra Guzmán, denunciada por un par de delitos por parte de Frida Sofía. Sin embargo, detalló que desconocía el desafortunado comentario de la periodista respecto de su madre.

“Pero ella me habló a mí, cuando se peleó Alejandra con ella y me dijo que me quería entrevistar, yo no sabía absolutamente nada. Me entrevista y después que me entrevista me manda un mensaje y me dice ‘oye es que hubo un malentendido de un comentario que yo hice y ya me habló la Guzmán y ya me la recordó y me la rementó, pero yo quiero decirte que es un malentendido, que no hubo ninguna intención’. Le dije no sé de qué me estás hablando, pero pues si la Guzmán te habló para mentártela, es por algo”.

Sylvia Pasquel.