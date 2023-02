¿No fueron media naranja? Fey y Alejandra Guzmán posponen gira “hasta nuevo aviso”

Alejandra Guzmán y Fey posponen gira “Eternas tour”. Foto: Cuartoscuro

Alejandra Guzmán y Fey ya no tendrán la gira que se había anunciado a través de redes sociales de las famosas y que habría tenido gran aceptación por parte del público. Sin embargo, mediante un comunicado se dio a conocer que la serie de presentaciones de “Eternas tour” no se llevaran a cabo. Unotv.com te da los pormenores del caso.

¿Por qué no habrá gira de Alejandra Guzmán y Fey? Esto se sabe

Luego de rumores que afirmaban la gira entre Alejandra Guzmán y Fey no se celebraría, la hija de Enrique Guzmán, señalado por Frida Sofía de abusar de ella, emitió un comunicado en donde explicó que por razones de “logística” las presentaciones se pospondrán sin dar una fecha tentativa.

“Debido a una situación de logística ajena a mi persona, la gira titulada “Eternas tour” en la cual participaría conmigo Fey, durante este 2023 y 2024 en México, Estados Unidos y parte de Sudamérica, por el momento se va a posponer hasta nuevo aviso”. Comunicado

El comunicado conjunto que también se lanzó en las redes sociales de Fey. Las famosas intérpretes destacaron que, para ellas, es importante entregar lo mejor a sus seguidores.

“Siempre he creído importante entregar lo de mí a mis seguidores y público, que tantos años han sido testigos del cariño y calidad que le pongo a todo lo que hago”.

Sin embargo, pese al comunicado por las oficinas de prensa de las famosas, en el programa Sale el Sol se reportó que la cancelación habría sido por considerar que la intérprete de “Azúcar amargo” quería ganar la mitad de las ganancias.

“Según la oficina de Alejandra Guzmán, ha trascendido, dicen que Fey no es lo profesional que ellos pensaban; que ni partituras tienen, según esto… Finalmente, quería ganar la mitad de las ganancias de la gira. Eternas iba a ser el nombre de la gira, y que tiene mucho menos éxitos Fey que Alejandra Guzmán”. Reportó Gustavo Adolfo Infante

Inician rumores

Los rumores comenzaron a circular con fuerza desde el pasado 8 de febrero, cuando habría de iniciar la preventa de boletos para la gira “Eternas Tour”, protagonizada por Fey y Alejandra Guzmán, quien enfrenta conflictos legales con su hija Frida Sofía.

Mediante un comunicado, la “Reina de Corazones” explicó que la preventa se reprogramaría “hasta nuevo aviso”.

Como era de esperarse, los cibernautas respondieron al anuncio de las famosas. Y aunque demostraron su apoyo a las cantantes, hubo quien se mostró molesto por la situación.

“Estoy ya es una burla! Mejor no hubieran dicho nada”, “Fey, no entiendo por qué crees que necesitas de otros artistas para impulsarte”, “Esa gira ya fue, de seguro se pelearon”, “Alguna explicación, no puede jugar así con los sentimientos de nosotros los fans”, “Pues era obvio que iba a pasar esto”, “Suerte, Ale. Ánimo y por algo pasan las cosas, vendrán mejores y grandes proyectos”, son parte de los comentarios que se pueden leer por parte de usuarios de redes sociales.