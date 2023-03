Alejandro Camacho sufre tras la muerte de Rebecca Jones: “Me conmueve”

Alejandro Camacho está afectado por la muerte de Rebecca Jones. Foto: Cuartoscuro.

Alejandro Camacho aseguró que le ha “pegado mucho” que Rebecca Jones, quien fue su esposa por 26 años, falleciera el pasado 21 de marzo, tras haber sido diagnosticada con cáncer de ovario en 2017 y vencerlo dos años después. Así lo reveló en entrevista exclusiva para UnoTV.com.

“Si me pega, me conmueve, pero también me da alegría porque yo creo que la muerte es un pasito nada más, para mí es una extensión de la vida y cuando por equis circunstancia ya no puedes estar aquí y te vas, es por algo mejor, es crecer y es pasar a otra dimensión, pero si la vida es dura”, dijo el actor

“La vida te enseña cosas y la vida, a través del dolor, te hace ser mejor”. Alejandro Camacho.

Alejandro Camacho ha tenido grandes pérdidas en su vida

El actor mexicano de 68 años reveló que ha tenido que enfrentar fuertes pérdidas como la de su mamá y su papá, pero que por fortuna en el trabajo ha encontrado la fortaleza para seguir adelante: “Nunca he dejado de trabajar a pesar de la pérdida de las personas que más amo, perdí muchas durante la pandemia”.

Para Alejandro Camacho es importante mantenerse positivo, pero sobretodo trabajar en ser feliz: “Dios nos puso aquí y tenemos que seguir adelante y uno de nuestros deberes es ser feliz, a pesar de todas las cosas se debe inyectar uno de felicidad y a los demás también.

Dedica palabras a Rebecca Jones

Camacho se presentó el pasado domingo en el Teatro 11 de julio, con la obra que protagoniza “La Virgen Loca”, al finalizar la función el actor aprovechó para agradecer a los presentes por estar ahí y apoyarlo en este momento tan difícil que están viviendo.

“Agradezco de su presencia en este difícil momento para mí, como ustedes saben una pérdida fuerte tuve de mi ex mujer: la señora Rebecca Jones, la madre de mi hijo. Una mujer talentosa, fuerte, carismática, cariñosa, una gran persona”.

Alejandro Camacho

“Pues bueno el martes 21 dejó de existir mi querida Rebequita y bueno quisiera pedirle un minuto de silencio y un aplauso para ella”, añadió el actor.