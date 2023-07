Estafan a nombre de Alejandro Fernández: se hacen pasar por él y piden dinero; así operan

Alejandro Fernández denuncia fraude: se hacen pasar por él. Foto: Cuartoscuro

Alejandro Fernández alertó sobre un fraude que se hace a su nombre, pidiendo dinero y vendiendo boletos falsos, prometiendo ingreso a las presentaciones del cantante. A través de un video que colocó en su cuenta oficial de redes sociales, el “Potrillo” pidió no hacer caso a las páginas que no sean oficiales y, aseguró, no utilizaría el cariño de su público para pedir dinero.

“Me veo en la necesidad de dar este mensaje porque he tenido varios reportes en donde me han dicho que han estado pidiendo dinero a cuentas falsas, que han estado intercambiando boletos míos, que totalmente son falsos… No hagan caso a otra página que les hable para pedir algo, yo jamás haría algo así, jamás utilizaría el cariño de ustedes para pedir dinero”, afirmó el hijo del fallecido Vicente Fernández.

En el corto video de redes sociales, el intérprete de “Sin tantita pena” hizo un llamado a sus seguidores para que sólo hagan caso a la información que se desprenda de sus cuentas oficiales de redes sociales, las cuales, dijo, están verificadas para evitar que se hagan pasar por él.

“Y lo único que les quiero decir es que en todas mis cuentas oficiales que tengo, todas tienen una palomita para certificar y solamente en esas páginas es en donde vamos a estar dando toda la información que se vaya a dar, como presentaciones, venta de boletos, toda la información sobre mi carrera se va a estar dando en mis redes sociales”, destacó Alejandro Fernández, quien, según su mamá, habría estado presente en el momento de la muerte del “Charro de Huentitán”.

“Son muchas las cuentas falsas”: así operan los estafadores a nombre de Alejandro Fernández

Aunque Alejandro Fernández alertó sobre los fraudes a su nombre, no dio mayores detalles; sin embargo, tras el video del cantante, que ha sido captado en aparente estado de ebriedad sobre el escenario en varias ocasiones, algunos seguidores explicaron cómo es que operan los estafadores a nombre del “Potrillo”.

Por cuentas de fans

De acuerdo con los relatos de fanáticos, una de las presuntas estafadoras sería una mujer que promueve un club de fans del cantante y quien pide dinero a los seguidores para comprar boletos que les daría, presuntamente, acceso total al “Potrillo”.

“Era del club de fan de Rosa Ángela y en diciembre del 2021 yo compré mi entrada VIP por la página para ver a Alex en marzo 2022. No le di dinero a ella porque no fui tan tonta, porque nos decía que teníamos que darle el dinero a ella y comprar VIP porque sólo las que tenían VIP podían pasar a conocerte. Resulta que al final le dieron como 5 o 6 pases y ella pasó sola con sus mismas tres amiguitas de siempre. Sin tomarnos en cuenta a quienes habíamos comprado VIP para poder verte“.

Aunque ése no fue el único señalamiento contra la integrante del club de fans, pues hubo quien también relató su experiencia, asegurando que existen denuncias interpuestas ante las autoridades correspondientes.

“Varias mujeres del país y de diferentes partes del mundo fuimos estafadas por Rosa Ángela Yáñez, de nacionalidad venezolana, yo personalmente hablé con Fernando De la Garza para enterarlo del fraude que comete lucrando con tu nombre”

“Fuimos estafadas por Rosa Ángela, la señora, ya ni me contesta los correos que le envío para que me devuelva el dinero que nos tomó a mi hermana y a mí. Me dio el correo de su supuesto abogado, el cual nunca me ha contestado. Pero en la ciudad de León tenemos la querella en la policía”.

Se hacen pasar por personal de OCESA

Otro de los comentarios que revelaron el modo de operar de los estafadores a nombre de Alejandro Fernández, revelan que hay personas que se hacen pasar por personal de la empresa organizadora para ofrecer boletos falsos, supuestamente, en primera fila para ser testigos del espectáculo del “Potrillo”, cometiendo así el fraude.

“Hay uno que hasta se hace pasar por personal de Ocesa (su nombre real es Luis Ángel Olvera Almanza) y te vende supuestos boletos en primeras filas. Se roba fotos que las fans tienen contigo y las sube como si él lo hubiera conseguido y engaña a la gente”

En cuentas apócrifas piden dinero

Entre los relatos de fraude a nombre de Alejandro Fernández destacan las páginas que, de manera ilegal, aseguran ser del “Potrillo” y agradecen el apoyo a la carrera del cantante, cuya exesposa se casó hace unos días con un empresario de Jalisco, y, luego de haber ganado la confianza del fanático piden dinero.