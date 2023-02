“Se me pasaron las cucharadas”: Alejandro Fernández acepta que estaba borracho en la Feria de León

Alejandro Fernández acepta que estaba borracho. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Alejandro Fernández, el “Potrillo”, rompió el silencio y habló de las imágenes que, hace días, circularon en redes sociales en donde se podía ver pasado de copas en un concierto que ofreció en la Feria de León.

En entrevista con Ventaneando, el cantante que cumplió el último deseo de Vicente Fernández, su padre, confirmó que se le habían pasado las “cucharadas”; sin embargo, destacó que recuerda perfectamente todo.

“No me sentía mal. Sí, sentí que se me pasaron las cucharadas, pero hasta cuando llegué a mi cuarto de hotel, me acuerdo perfecto… Veo los videos y cómo defenderlo. Las cosas sucedieron, así pasaron. Me equivoqué”. Alejandro Fernández.

El intérprete de “Sin tantita pena” consideró que la situación se debió a su estado de ánimo y a la falta alimentos, pues recordó que ese día no tuvo oportunidad de comer, dando como resultado esa “mala foto” que circuló en redes sociales.

“Ese día me desperté tarde, no comí tampoco, entonces, no traía nada en el estómago, me ganó todo lo emocional, también… se juntó todo para ver una mala foto, si así lo quieren ver. Ese día me ganó el sentimiento y me solté llorando como bebé porque estaba pensando en mi padre en ese momento”. Alejandro Fernández.

El cantante afirmó que luego de que las imágenes circularan en plataformas digitales, su novia y su madre le llamaron la atención. Incluso, dijo, doña Cuquita se mostró preocupada por la situación.

Finalmente, el “Potrillo” destacó que una situación como ésa, que se ha repetido en ocasiones previas, no volverá a repetirse en un buen tiempo.