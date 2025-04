Alejandro Fernández ovaciona a “Checo” Pérez en pleno concierto

GENERANDO AUDIO...

Checo Pérez y Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández mostró la cercanía y cariño que siente por Sergio “Checo” Pérez, quien acudió al concierto del “Potrillo”. Desde el escenario, el hijo de Vicente Fernández pidió un aplauso para el piloto, a quien describió como un orgullo para México.

El piloto agradeció las muestras de cariño de los asistentes y del “Potrillo” con un ademán.

¿Cómo fue la ovación a “Checo” Pérez en concierto de Alejandro Fernández?

El intérprete de “Como quien pierde una estrella”, pidió un aplauso para el piloto, quien agradeció. Incluso, el “Potrillo” explicó, entre risas, la razón por la que no lo subía al escenario.

“Fuerte el aplauso, por favor, un orgullo no nada más para Jalisco, sino para todos los mexicanos. Nada más porque no sabes cantar, carnal, si no te subía”

Tras las palabras de Alejandro Fernández, el público se unió coreando el nombre de “Checo” Pérez.

“Merecido homenaje”: cibernautas reaccionan a ovación a “Checo” Pérez

Luego de que comenzaran a circular las imágenes de “Checo” Pérez en el concierto de Alejandro Fernández, decenas de cibernautas reaccionaron, incluso, bromearon que el piloto tenía buena voz, contrario a lo que dijo el “Potrillo”.

“Se ve bien el ‘Checo’”, “Merecido homenaje de su público”, “Ovacionado como la gran estrella que es”, “Qué guapo se ve”, “Cuando checo lo vea en la pista y que le diga: ‘te subiría, pero sé que no sabes manejar estos carros’”, “Pero si él tiene la voz de un ángel, lo que pasa es que lo iba a opacar”, son los comentarios que se pueden leer en redes sociales.