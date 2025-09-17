Alejandro Fernández revela la crisis de salud que lo dejó sin poder caminar ni comer

GENERANDO AUDIO...

Alejandro Fernandez revela cómo está de salud. Foto: AFP

Alejandro Fernández abrió su corazón y compartió el difícil episodio de salud que enfrentó recientemente, el cual lo obligó a cancelar algunos conciertos de su gira.

El cantante mexicano de 54 años reveló que sufrió complicaciones derivadas de un tratamiento médico que, combinado con una bacteria, lo dejó en una situación muy delicada.

En entrevista con El Gordo y la Flaca, “El Potrillo” explicó que todo comenzó con una condición en los ojos que suele provocarle alergias e infecciones.

Al acudir con el oftalmólogo, le fue recetado un medicamento muy fuerte para el estómago, lo que desencadenó un problema mayor:

“Se me juntaron varias cosas”, dijo. “Tengo una condición en los ojos. Se me hace una alergia que si no me la atiendo a tiempo se me hace una infección. Fui con el oftalmólogo, me recetó un medicamento que es muy fuerte para el estómago. Traía encapsulada la bacteria esta de salmonellosis, no me di cuenta y a la hora que se expandió me hizo pedazos el estómago“, relató.

Aunque atravesó días complicados, el intérprete logró recuperarse y retomó sus compromisos artísticos a tiempo para las celebraciones patrias en Las Vegas, donde ofreció su tradicional concierto acompañado de su hija Camila Fernández.

Entre el público estuvo presente su madre, doña Cuquita Abarca, quien disfrutó del espectáculo como una admiradora más.

Durante la charla, el intérprete de “Me dediqué a perderte” también se tomó un momento para enviar un mensaje de apoyo a Saúl “Canelo” Álvarez tras su reciente derrota en el ring.

“El box es así, hay veces que sales conectado, hay veces que sales desconcentrado. El único que te puede saber decir qué pasó es él. Pero como mexicanos, siempre hay que estar unidos y apoyándonos”, expresó.

Fernández continuará con su gira De Rey a Rey en varias ciudades de Estados Unidos antes de cerrar con broche de oro el próximo 4 de noviembre en la Ciudad de México, donde ofrecerá un concierto especial acompañado nuevamente por su hija Camila.