“Me voy a meter, ya”: Alejandro Fernández se enoja en concierto y regaña a sus fans; amenazó con terminar el show

Alejandro Fernández se enoja y regaña a sus fans. Foto: Cuartoscuro

Alejandro Fernández no estuvo nada contento con el público y estalló al sentir que no coreaban con gran entusiasmo uno de los éxitos que el “Potrillo” tiene en su carrera. Tal fue la molestia del hijo de Vicente Fernández que, luego de “regañar” a sus fans, amenazó con dar por terminado el concierto. El momento fue captado por los asistentes y se hizo viral en redes sociales.

Así se enojó Alejandro Fernández, el “Potrillo”

En la grabación que circula en plataformas digitales, se aprecia al famoso sentado mientras interpreta, con gran sentimiento, el tema “Me dediqué a perderte”. Pese al entusiasmo mostrado por el “Potrillo”, el público no respondió como él esperaba.

Ver más “¿Van a cantar o no?” Alejandro Fernández estalla contra su público en pleno concierto pic.twitter.com/lZQ18bwYaO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 28, 2023

Fue al momento del coro cuando Alejandro Fernández le cede el micrófono a sus fans para que lo acompañaran en la canción. Sin embargo, la poca respuesta hizo molestar al “Potrillo”, quien pidió que cantaran más fuerte.

La aparente poca disposición de sus seguidores hizo que el cantante, que arremetió contra la familia Aguilar, no pudiera contener más su enojo y terminara regañando a sus fans. Amagando con dar por terminado el espectáculo.

“¿Van a cantar o no van a cantar? Si no, me voy a meter, ya”, dijo el cantante visiblemente molesto.

Después de que se compartieran las imágenes en donde Fernández regaña a su público, el cantante, que se ha convertido en abuelo en dos ocasiones, no se ha pronunciado al respecto.

Las polémicas del cantante

Ésta no es la primera ocasión que Alejandro Fernández genera polémica en alguno de sus conciertos. Pues, en previas ocasiones, el “Potrillo” ha sido captado en aparente estado de ebriedad.

Sobre esas ocasiones, los fanáticos del famoso han compartido las imágenes en donde, incluso, se da cuenta de cómo el “Potrillo” terminó en el piso en un intento por sentarse.