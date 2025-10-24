Alejandro González Iñárritu acompaña a Graciela Iturbide a recibir el Premio Princesa de Asturias 2025

GENERANDO AUDIO...

Graciela Iturbide, premiada frente a Alejandro González Iñárritu

Graciela Iturbide, fotógrafa mexicana, recibió el Premio Asturias de las Artes 2025 en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. Entre el público se pudo observar a Alejandro González Iñárritu, director de películas como “Amores Perros”, aplaudiendo y escuchando atento a la artista de 83 años.

Cabe destacar que, en la previa de la Ceremonia de Entrega, la fotógrafa se reunió con el cineasta para un coloquio titulado ‘Una cámara para entender la vida’, en donde la galardonado ofreció algunas lecciones fundamentales que aprendió durante su trayectoria frente a la lente.

¡Alejandro González Iñárritu acompaña a Graciela Iturbide!

Cuando Graciela Iturbide fue llamada al estrado para dar su discurso por el Premio Asturias de las Artes 2025, la cámara enfocó a Alejandro González Iñárritu, quien le aplaudió a su connacional.

Además, cuando la fotógrafa dio su emotivo discurso, el ganador del Oscar se vio atento escuchando a una de las ocho condecoradas por la Fundación Princesa de Asturias.

De esta forma, se reunieron dos figuras reconocidas del arte mexicano, ya que Iñárritu ha ganado cinco Premios de la Academia a lo largo de su carrera.

Cabe destacar que, en las últimas semanas, el director estuvo en el reflector por el reestreno de “Amores Perros” a raíz del 25 aniversario de su estreno en cines, razón por la que se reunió con Guillermo Arriaga, escritor de la cinta.

