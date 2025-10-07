Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga se reconcilian tras 20 años de enemistad

GENERANDO AUDIO...

Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga. Foto: GettyImages

Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga terminaron una enemistad que duró 20 años durante el marco del aniversario de la película “Amores Perros”.

El director y guionista estuvieron presentes en el Palacio de Bellas Artes donde se realizó una función especial de la cinta que se lanzó hace 25 años y que se convirtió en un clásico del cine.

Alejandro González Iñárritu llama hermano a Guillermo Arriaga

Durante la presentación de la función especial de “Amores Perros”, el director ganador del Oscar mencionó la fractura que tuvo con Arriaga y que el marco del aniversario de la cinta era el momento para reconstruir esa hermandad.

“Hace 20 años hubo una fractura, una separación dolorosa. Pero esta coyuntura del aniversario ha sido el marco perfecto para reencontrar ese cariño profundo que siempre compartimos. En un mundo lleno de odio e intolerancia, hemos decidido reconstruir esa hermandad. Quiero que le demos un aplauso enorme a mi hermano, Guillermo Arriaga” Alejandro González Iñárritu, director de cine

Segundos antes de terminar su discurso, Iñárritu invitó al escenario de Bellas Artes a Arriaga, quien confirmó la reconciliación con el sello de la “hermandad”, como lo menciona la agencia EFE.

“Aún en momentos de heridas profundas, siempre existe la posibilidad de la conciliación. Y creo que, en un momento tan complicado en el mundo, que este señor y yo estemos juntos de nuevo, como lo que siempre fuimos: hermanos, es algo muy poderoso. Ayer nos vimos por primera vez después de dos décadas”, confesó el autor ganador del premio Alfaguara en 2020.

Para el director, “Amores Perros” es una de la de las insignias más importantes de su trayectoria y en que “en lo personal” lo más hermoso que le dio esta cinta fue una familia, la cual está conformada por Arriaga, pero también por Gael García Bernal o Emilio Echevarría.

La reconciliación cierra un capítulo que se dio a mediados de los 2000, cuando las diferencias creativas y de créditos los llevó por caminos diferentes.

Cabe recordar que como dupla crearon las películas “Amores perros”, “21 gramos” y “Babel”, cintas que les dieron reconocimiento mundial.