Alejandro Landero, actor de telenovelas, rechaza que esté abandonado; fue su decisión vivir en la calle
Alejandro Landero, actor de telenovelas en la década de los años 80, aseguró a la revista mexicana de espectáculos TvNotas que no se encuentra en situación de calle y que recibe apoyo de sus familiares.
Además, destacó que fue decisión suya vivir en las calles de la Colonia Condesa en compañía de sus cuatro gatos y un perro, situación que se volvió viral desde el pasado domingo 19 de octubre, cuando una vecina compartió un video del histrión sentado en una banca pública.
Alejandro Landero da su versión de su situación
El actor, conocido por participar en telenovelas como “Rosa Salvaje”, comentó a TvNotas que sí vive un una situación precaria por “algunos problemas” que ha tenido.
“Sí, es una situación precaria, definitivamente, pero no es una situación como tal de calle, de que estoy abandonado. Mi familia política ha estado conmigo en todo momento”.Alejandro Landero
Landero también relató que todo se complicó porque tenía algunos proyectos en Puerto Vallarta, pero las cosas no se dieron, aunado a un problema legal que tuvo con su departamento.
El actor aseveró que una persona se estaría haciendo pasar por el dueño del inmueble, por lo que su abogado le dijo que se podía quedar cierto tiempo, pero al no llegar la ayuda que estaba esperando tuvo que dejar su departamento.
“No tuve a dónde ir y no iba a dejar a mis niños (sus mascotas). Por eso estoy aquí, no porque me falte, no porque sea yo nada. Es simplemente porque somos una unidad familiar. Somos un perro y cuatro gatos. No los voy a abandonar”, destacó a la revista.
Rechaza ataque a los familiares que sí lo han apoyado
Alejandro Landero fue enfático al rechazar los ataques que han recibido las personas que lo han estado apoyando, como los hijos de su hermano, y que todo se salió de contexto después de que la información de su situación de calle se volviera viral.
“Esas personas han estado incondicionalmente. Que empiecen a atacar; no se vale. Se salió de contexto”, expresó el actor que padece autismo con TDAH y espera que todo mejore para irse a Puerto Vallarta con sus mascotas.
El video que demostró la situación de Alejandro Landero
El 19 de octubre se publicó un video desde la cuenta de X @LaRomaMex donde una vecina de la Colonia Condesa hizo un llamado para ayudar a Alejandro Landero.
El video expone la situación de calle en la que vive, además colocar una cuenta bancaria para ayudarlo a encontrar un hogar de manera temporal durante un mes.
El material se volvió viral en cuestión de horas demostrando la realidad que vive uno de los actores que trabajó en varias telenovelas como “Pasión y poder”, “Monte calvario” y “Un rosto en mi pasado”.
Unas horas después, circuló un video en el que el propio Alejandro Landero reconoció estar viviendo “una situación difícil” y agradeció a quienes le han brindado una ayuda, incluyendo a quienes le regalaron un rosario.
“Yo siempre he confiado en los designios de ‘El Señor’, él sabe por qué hace las cosas y para qué hace las cosas. Siempre he confiado en los mensajes que él nos envía, a veces los silencios son mensajes”.Alejandro Landero
El actor aseguró que su objetivo es llegar a Puerto Vallarta, Jalisco, en donde pretende hacer trabajos de concientización sobre las neurodivergencias, según dijo en el video difundido por redes sociales.
“Me gustaría convencer a los hoteleros de Puerto Vallarta a tener una certificación internacional para que sean sostenibles y estén capacitados para recibir al turismo inclusivo“, señaló.
Landero reconoció que, actualmente, está durmiendo en un camellón de la calle de Mazatlán, en los alrededores de lo que fue El Plaza Condesa.
Además, señaló: “Ya tenemos dónde pasar la noche, en el día estaremos aquí y espero que no sean muchos días para que pueda iniciar este sueño”.
Finalmente, reconoció que sus mascotas han sido correctamente alimentadas, asegurando que su perro y sus gatos tienen suficiente comida para sobrellevar varios días.