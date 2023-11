Alejandro Sanz aclara que no tiene deuda millonaria ni un proceso judicial en contra

La agencia de Alejandro Sanz informó que el artista no tiene una deuda. Foto: AFP

La agencia de representación del cantante español Alejandro Sanz informó que el artista no tiene una deuda millonaria ni un proceso judicial en su contra y que mucho menos que se encuentre en rebeldía.

En los últimos meses, Alejandro Sanz ha sido el protagonista de diversos titulares que señalaban que tenía una supuesta deuda millonaria y que se le había notificado de un embargo.

El comunicado publicado por Seitrack España dice: “Las informaciones publicadas en los últimos meses por un gran número de medios de comunicación afirmando que una sentencia judicial dictada por los Tribunales de Miami condenaba a nuestro representado a pagar tres millones de euros por una deuda hipotecaria y que, además, dicha sentencia se había ejecutado en España a través del Juzgado de Primera Instancia n.º 47 de Madrid, es FALSA”.

“La sentencia que el fondo estadounidense pretendía ejecutar en España, además de no ser firme, no condena a D. Alejandro Sánchez Pizarro (Alejandro Sanz) por ninguna deuda ni por ninguna otra circunstancia (…) Y, a la vista de las mismas, el Juzgado ha decidido mediante auto firme de fecha 20 de noviembre de 2023, declarar NULA su ejecución, SIN POSIBILIDAD DE RECURSO ALGUNO. Por tanto, y para concluir, podemos afirmar que no existe ninguna decisión judicial, ni tributaria, que condene u obligue a D. Alejandro Sánchez Pizarro a pagar”. Seitrack España sobre Alejandro Sainz

De esta manera Alejandro Sanz pone fin a los rumores sobre su situación financiera, más allá de la aclaración que Alejandro Sanz hizo en sus redes sociales para desmentir las informaciones sobre su embargo.

Ver más Les voy a ahorrar a muchos ridículos que sigan haciendo el ridículo. Nadie ha venido a buscarme a ningún sitio de ninguna agencia de ningún gobierno, de ningún tesoro, de ninguna división, de ningún juzgado de nada de nada. Respétense… infórmense. Y luego si les queda tiempo…… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) November 19, 2023

