Alejandro Sanz niega señalamientos de fan: “Qué pena que este sentimiento se haya roto”

Alejandro Sanz rompió el silencio luego de que Ivet Playà, una joven que aseguró haber sido su fan y tener un vínculo, difundiera un video en redes sociales en el que narra su experiencia con él.

Según su testimonio, conoció al artista español cuando era menor de edad y, al cumplir los 18 años, dejó su ciudad para seguirlo e incluso trabajó con él.

Las declaraciones rápidamente se volvieron virales y generaron opiniones divididas en redes sociales. Ante la polémica, Alejandro Sanz respondió a las acusaciones a través de sus historias en Instagram.

En su mensaje, el intérprete de “Corazón partío” se dirigió directamente a Ivet Playà, lamentando la forma en que ella recuerda su relación:

El artista dejó en claro que, desde su perspectiva, se trató de una relación entre adultos y negó haber manipulado a la joven.

En el video que compartió en redes sociales, Ivet Playà afirmó que la relación que tuvo con Sanz fue íntima y sexual, pero que durante ese tiempo se sintió manipulada y usada.

“Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”.

Ivet Playà