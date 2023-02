Alejandro Speitzer sufre golpe de calor durante rodaje de “La cabeza de Joaquín Murrieta”

Alejandro Speitzer protagoniza filme estilo “Western”. Foto: Gettyimages

Alejandro Speitzer forma parte del elenco de la serie estilo western “La cabeza de Joaquín Murrieta”, el rodaje se llevó a cabo en Durango y por las condiciones climáticas el actor de 28 años tuvo un golpe de calor que casi lo “tira al suelo”, para su suerte, alguien de la producción se percató del momento, lo auxilió y llegó una ambulancia para apoyarlo.

En entrevista para UnoTV.com Speitzer recordó que esto ocurrió en el corte a comer, mientras filmaban una secuencia en un cañon y que habían tenido una semana muy intensa de trabajo.

“Cortan a comer, empiezo a caminar solo y literalmente empiezo a desplomarme poco a poco y me ve un güey, le digo estoy valiendo madres”. Alejandro Speitzer.

Mientras relataba la anécdota, el actor no podía contener la risa, pero reconoció que este tipo de locaciones, el vestuario que llevaban puesto e incluso los animales que había a su alrededor, lo ayudaron a él y a los demás actores a construir mejor sus personajes.

“Recuerdo también que nos decían oigan cuidado, ahí atrás de la piedra hay una serpiente, pero seguimos grabando, la serpiente estuvo ahí todo el día, también habían muchos alacranes”, dijo Alejandro.

Alejandro Speitzer “orgulloso” de este trabajo

Speitzer da vida a Joaquín Carrillo en la serie de Prime Video, un campesino, que tras una dolorosa pérdida, realizará un viaje incierto, en el que no sabe si quiere encontrar la paz o vengarse de quienes tanto daño le hicieron.

“Es un personaje que me voló la cabeza, que me puso a replantearme muchas cosas sobre mi trabajo, sobre lo que quiero y lo que estoy buscando, lo atesoro y espero volver a estar en esas botas que tan feliz me hacían”, añadió el protagonista del proyecto.

“La cabeza de Joaquín Murrieta” es una serie que ya está disponible en Prime Video, cuenta la historia de esta figura mexicana que era conocido como “El Robin Hood de occidente” y que inspiró la trama de “El Zorro”, un celebre bandido que retó a la autoridad al cometer diversos robos, para posteriormente repartirla entre los pobres. Alejandro Speitzer y Juan Manuel Bernal son los protagonistas de esta producción.

La serie de acción estilo Western está centrada en 1840, cuando México perdió la mitad de su territorio con Estados Unidos, lo cual alimentó una serie de enfrentamientos por la avaricia y xenofobia, provocando que un grupo de inmigrantes, bandidos y nativos unieran sus fuerzas al personaje de Joaquín Murrieta. La serie tiene ocho capítulos.