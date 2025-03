GENERANDO AUDIO...

Aleska Génesis señala que si algo le pasa responsabiliza a una persona. Foto: AFP

Después de que circulara la noticia de que Aleska Génesis habría sufrido un atentado en el Estado de México, la modelo venezolana se pronunció en redes sociales para expresar que no se siente segura en México y pidió protección a las autoridades.

Sin que especificara si la información sobre el atentado es real o no, Aleska lanzó un mensaje horas después de que se supiera que su seguridad se vio vulnerada mientras viajaba en su camioneta.

Aleska Génesis habría sufrido un atentado en Edomex; la modelo pide protección

A través de redes sociales, Jesús Galeana, al que identifican como fotógrafo y representante del actor Nacho Casano, informó que Aleska Génesis había sufrido un atentado.

“Lamentablemente confirmo que Aleska tuvo un atentado en el Estado de México”

Escribió Galeana en sus historias de Instagram

La información no tardó en provocar revuelo, sin embargo, los abogados de la exparticipante de “La Casa de los Famosos All Star” no se han pronunciado al respecto. El periodista Gerardo Escareño señaló más tarde que el equipo legal de Aleska desmintió el atentado.

“Me están informando que los abogados de Aleska están desmintiendo tal atentado. Continúo brindándoles información al respecto”

Gerardo Escareño

La polémica reciente de Aleska Génesis se debe a que fue detenida por las autoridades mexicanas en el momento que había sido expulsada del reality “La casa de los famosos All-Stars” tras una acusación de supuesto robo de relojes de alta gama, por parte del empresario mexicano Javier Rodríguez Borgio.

La modelo fue puesta en libertad, sin embargo, no puede salir de México hasta que se aclare su situación legal.

Aleska Génesis hace llamado “urgente” a las autoridades

La modelo publicó un mensaje en sus historias la noche de este miércoles en el que comenta que no se siente segura en México y responsabiliza a una persona en caso de que algo le pase algo.

“Gracias a todos los que me han escrito preocupados. Estoy bien, gracias a Dios. Pero tengo que ser honesta: no me siento segura en México. Este país me ha dado tanto, pero hoy me hace falta algo fundamental: protección”

Aleska Génesis

La modelo enfatizó que su pronunciamiento no tiene como fin alarmar. Mediante él indicó que nadie debería vivir con miedo.

“No quiero alarmar, sólo pedir respeto, empatía y sobre todo, seguridad. Nadie debería vivir con miedo. Gracias a ustedes por acompañarme siempre”

Aleska Génesis

En el mensaje, hizo un llamado a las autoridades mexicanas y expresó que si algo le pasa hace responsable a una persona, Francisco Javier Rodríguez Borgio.

“Hago un llamado urgente a las autoridades mexicanas. Necesito protección. Me siento vulnerable y temo por mi integridad. Quiero dejar constancia pública: si algo me sucede en este país, hago responsable a Francisco Javier Rodríguez Borgio. Ya basta de utilizar el poder y las influencias par intimidar y dañar”

Aleska Génesis

La exparticipante del reality, agregó que exige que se revise y se cierre “de una vez por todas” la carpeta de investigación en su contra.

De acuerdo con la venezolana, se presentaron todas las pruebas que demuestran que Rodríguez Borgio mintió. En su postura exigió justicia.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]