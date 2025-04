“Soy inocente”: Aleska “N” denuncia abuso de poder en su contra; señala al ex de su hermana

GENERANDO AUDIO...

Aleska. Foto: Cuartoscuro

Aleska “N” exigió justicia en su caso y aseguró que se trata de abuso de poder, pues se dijo inocente. A su llegada para firmar, según le establecieron las autoridades, la mujer acusó a la expareja de su hermana de utilizar a las autoridades en su contra, y lo hizo responsable de cualquier cosa que pudiera pasarle.

“Ha sido abuso de poder. Se me ha privado de mi libertad, ahorita, estoy en un proceso. Estoy pagando algo que nunca cometí, que nunca hice, es una injusticia… Soy inocente. Exijo justicia… Tengo mi propia seguridad y exijo, también, a las autoridades, que me protejan. Hago responsable a una persona, que si me pasa algo en este país, Javier Rodríguez Borgio es el responsable”.

En un encuentro con varios micrófonos, entre ellos, los del programa “De primera mano”, aseguró que, incluso, fue expulsada del reality en el que participaba para poder ser entregada a las autoridades.

“Es el exnovio de mi hermana y como no le puede hacer daño a mi hermana, por eso me lo está haciendo a mí porque sabe que yo estaba trabajando en este país. Me sacaron de un reality show para entregarme a las autoridades sin una orden, teniendo un amparo y por eso exijo justicia”.

La mujer pide a las autoridades revisar la carpeta de investigación que siguen en su contra para que descubran el abuso de poder y violencia de género que, supuestamente, vive.

“Yo estoy cumpliendo con todo lo que se me ha pedido. Me han retenido el pasaporte, tengo que presentarme cada 15 días, yo estoy abierta para que las autoridades, y le hago un llamado a Fiscalía, para que puedan revisar la carpeta lo antes posible y vean todas las pruebas, las pruebas de mi inocencia, porque esto es abuso de poder, violencia de género… Todo ha sido una campaña de difamación en mi contra, simplemente por venganza a que una mujer no se quiso someter al poder de un hombre”