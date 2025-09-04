Alex Fernández revela un consejo de su abuelo Vicente Fernández y se avienta palomazo

GENERANDO AUDIO...

Alex Fernández, cantante y compositor de 31 años, está de manteles largos debido al estreno reciente de “Loco por volverte a ver“, una canción de ‘mariachi pop‘ con la que pretende encontrar su identidad como artista y que significó un reto tan grande que no habría sido posible superarlo sin un consejo que su abuelo Vicente Fernández le dio en vida.

El heredero de la dinastía Fernández visitó los estudios de Unotv.com para hablar de este y otros éxitos recientes de su carrera. Además, interpretó en vivo un fragmento de la canción que ya rebasó los 11 millones de vistas en YouTube a casi dos semanas de su lanzamiento oficial.

¡Alex Fernández lanza “Loco por volverte a ver” y recuerda a Vicente Fernández!

El viernes 22 de agosto, Alex Fernández lanzó oficialmente su nuevo sencillo “Loco por volverte a ver“, que acumuló más de 11 millones de vistas en menos de dos semanas.

Este sencillo habla de la melancolía de cuando se extraña a alguien. El joven cantante está casado y no ha vivido en carne propia la historia de su canción.

Por esta razón, tuvo que recordar el consejo que Vicente Fernández, ícono de la música mexicana y su abuelo, le dio en vida para aplicarlo durante la interpretación de su nuevo sencillo.

“Mi abuelo siempre me decía que a veces es necesario vivir las historias que cantabas y que, si no las habías vivido, que las vivieras; pero hay veces que ya no se puede. En este caso, me imaginé si no estuviera con mi esposa y estuviera en otra relación y extrañara a mi esposa, es como si le cantara esa canción”. Alex Fernández

Alex no oculta el legado familiar del que pertenece y se reconoce “orgulloso” de portar el apellido Fernández que dos generaciones previas a él se dedicaron a inmortalizar.

Siempre lleva a su familia en el corazón

Alex Fernández ha tenido uno de los años más exitosos de su carrera musical y, en medio de sus logros, no deja de lado el papel de su familia, principalmente el de su abuelo y su padre, Alejandro Fernández.

“El apellido Fernández me da mucho orgullo, yo estoy muy orgulloso de venir de donde vengo, de tener el abuelo que tuve y el papá que tengo. Me siento muy bien”, según sus palabras.

En entrevista con Uno TV confesó que al inicio de su trayectoria tuvo dudas de usar su nombre real; sin embargo, tomó la decisión de mantener su identidad intacta. “Mi papá se llama igual que yo, pensé en un nombre inventado como Maluma, pero quisiera llevar mi nombre como es”, señaló.

Por otro lado, reconoció que tanto su esposa como sus hijas son lo más importante de su vida, lo cual ha hecho difícil ciertos aspectos de su profesión, como el hecho de tener que separarse de ellas cuando se va de gira.

“Son mi prioridad número 1. Desde que me convertí en papá sentí un gran cambio en mi vida (…) Siempre las extraño cada que tengo que ir a trabajar y más cuando me dicen ‘Papá, no te vayas’, y como están chiquitas no entienden. Yo les digo que tengo que irme para comprar sus cosas, pero me parte el corazón”. Alex Fernández

Desde su perspectiva, su esposa ha sido parte fundamental de su carrera y reconoció que la lleva a sus conciertos cada que puede, aunque le agradece las oportunidades en que se dedica a cuidar de sus dos hijas: Mía y Nirvana.

Un año estelar para Alex Fernández: sencillos, gira y premios

Además del más reciente sencillo “Loco por volverte a ver“, Alex Fernández dará una gira por distintas partes de México e, incluso, llegará a España.

Cancún – 18 de septiembre

Ciudad de México – 7 de noviembre

Barcelona, España – 1 de diciembre

Valencia, España – 6 de diciembre

Madrid, España – 15 de diciembre

Bilbao, España – 17 de diciembre

Cabe destacar que el próximo 14 de septiembre dará el “Grito de Independencia” con un show en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

Además, su gira seguirá en el año 2026 con más shows en Monterrey y Guadalajara dentro de México; así como en Bogotá, Colombia, así como en Santa Cruz y Gran Canaria, en España.

Cabe destacar que Alex Fernández también lanzó este año la canción “Cuéntame“, la cual le valió la oportunidad de conocer a Majo Aguilar, con quien compartió créditos en esta colaboración.

“Majo es una tipaza, me cayó súper bien, hubo muy buena química y gracias a Dios nos ha ido súper bien”. Alex Fernández

Sin embargo, no solo ganó la oportunidad de conocer a una de las caras nuevas de la dinastía Aguilar, sino que recientemente recibieron la nominación a Mejor Canción Mariachi en los Premios Juventud 2025.

“Estamos muy contentos, esa canción nos ha dado muchas sorpresas, ya nos ha dado muchas sorpresas y ahora una nominación a los Premios Juventud“, remató.