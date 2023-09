Alex Lora habla de Peso Pluma: “A ver quién canta más cul***”, dice

Alex Lora bromea con comparaciones con Peso Pluma. Foto: Cuartoscuro

Alex Lora, fiel a su estilo, opinó respecto a la carrera de Peso Pluma, el popular cantante de corridos tumbados, y las comparaciones que han hecho sobre las peculiares voces que tienen los famosos al momento de interpretar sus grandes éxitos.

En un encuentro con varios programas, entre ellos “De primera mano”, el líder del TRI bromeó con la posibilidad de un dueto entre él y Peso Pluma, para ver quién canta peor.

“Vamos a hacer un dueto a ver cuál de los dos canta más cule***”.

Y aunque enfatizó no ser la persona indicada para opinar, Alex Lora aseguró que los encontronazos que ha protagonizado Peso Pluma y su equipo muestran cómo es cada quién.

“Yo no soy nadie para juzgar a nadie. O sea, la raza es la que tiene que decir y cada uno, como te repito, cada quien es como es. Las personas se comportan como se comportan normalmente”.

El intérprete de temas como “Las piedras rodantes” aseguró que su carrera ha tenido éxito porque la gente se identifica con su música. Además, consideró, sus canciones son muestra de lo que la “raza quiere comunicar”.

“Nosotros somos banda, hemos sido banda y nos vamos a morir siendo banda. Por eso la raza se ha identificado con mis canciones. Porque mis canciones comunican lo que la raza siente, lo que la raza piensa, lo que la raza quiere comunicar”.

Sobre las amenazas que recibió el cantante y por las que, se dice, canceló un concierto, Lora señaló que en más de 50 años de carrera nunca lo han amenazado de muerte. Sin embargo, consideró que los ataques no se avisan.

“A mí me han mentado la madre, me han gritado groserías, me han gritado suegro, pero no me han amenazado de muerte gracias a Dios. En el momento en el que tú te subes a un escenario, desde ahí ya estás como tiro al blanco. Normalmente, si yo te voy a romper la mad***, no te aviso. Yo llego y te rompo la mad***”.

Finalmente, se pronunció en contra de “tirarle mala onda” a las personas que están interesadas en conocer parte de su carrera y proyectos.

“La banda es la banda y si es alguien que tiene interés por saber las pen*** que estoy haciendo, pues sería algo muy estúpido de mi parte tirarle mala onda”.