No hay infidelidad cuando la esposa está de acuerdo; Alex Montiel aclara escándalo

Alex Montiel, creador del “Escorpión Dorado”, negó infidelidad. Foto: Getty Images

Tras las acusaciones de infidelidad con la conductora Fabiola Martínez, hechas en redes sociales, el influencer Alex Montiel apareció en un video con su esposa Dana Arizu aclarando que no le fue infiel, pues mantienen un matrimonio abierto.

Asimismo, durante el video publicado a través de cuenta de YouTube “La Lata”, Montiel, mejor conocido por su personaje del “Escorpión Dorado”, destacó que la posibilidad de que ambos salgan con otras personas es algo que ha fortalecido su matrimonio, en el que ya tienen 13 años.

“No hay infidelidad cuando hay alguien que está de acuerdo, cuando la esposa está de acuerdo, cuando está platicado. Es una cosa que nosotros decidimos poner en la mesa como cualquier pareja tiene el derecho de jugar su propio juego como mejor le convenga, con los intereses que tenga en ese momento. Estamos creciendo” Alex Montiel / influencer

Mientras que, durante la grabación, Dana Arizu pidió que no se utilice el término “infidelidad”, pues no fue lo que ocurrió ahí, a la vez que resaltó el tiempo y esfuerzo que ambos han invertido en su relación, por lo que además no quiere que su esposo tenga mala imagen.

“Yo no quiero que se vuelva a manejar la palabra infiel porque para mí es super fuerte, no quiero que se le vea a Alex como una persona infiel porque, además de todo, hemos trabajado durante mucho tiempo juntos” Dana Arizu

De igual forma, el creador de contenido aseguró que, aunque en ocasiones anteriores se ha enfrentado a diversas polémicas relacionadas con su trabajo, en esta ocasión le afectó lo que se ha dicho de él, al grado de que incluso le fue difícil grabar el video para desmentir los rumores.

“Han sido de los días más difíciles de mi vida. Siempre he estado en polémicas, pero son muy tontas, de trabajo y declaraciones que voy sacando con los invitados, son cosas que veo como parte de la chamba (…) Nos llega esta oleada y a mí me rebasa en muchos sentidos porque está involucrada un montón de gente y juicios hacia mi persona, también la palabra y honestidad que he tratado de tener en mi vida y que se dude de mi palabra, de mi honor, es algo muy fuerte” Alex Montiel / influencer

¿Qué pasó con Alex Montiel?

Mientras que la polémica se desató luego de que Carolina Castro, esposa del comediante Óscar Burgos, publicó varios videos sobre su ida al concierto de Peso Pluma en Monterrey, Nuevo León, a donde acudió con Alex Montiel, Fabiola Martínez, Arigameplays y su esposo.

Fue en éstos donde los cibernautas señalaron que Montiel abrazó y besó a la también influencer Fabiola Martínez, acusándolo de serle infiel a su esposa Dana.

En tanto que, por último, el creador del personaje “Escorpión Dorado” resaltó que la experiencia le dará la oportunidad de crecer como persona, por lo que actualmente pasa por un momento de introspección para “reforzar muchas cosas internas”.