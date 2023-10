Alexa, hija de Daniela Castro, se lanza de cantante: “es una sueño compartido con mi mamá”

Alexa Castro, hija de Daniela Castro, debuta como cantante con padrinos de lujo: Horacio Palencia y Gloria Trevi. El primer sencillo se llama ‘Si te miro’ y asegura que este trabajo se trata de un sueño compartido con su mamá, pues ella siempre quiso ser cantante.

“Este logro y este sueño es compartido con mi mamá. Para los que no saben mi mamá sacó su disco en un momento y ella realmente quería ser cantante, al final no pudo porque se casó y bueno, pasaron otras cosas. Esto es un logro tanto mío, como de mi mamá y mi familia”, declaró Alexa Castro en entrevista para Unotv.com.

La joven de 18 años reveló, que desde que tenía 8 años de edad se dio cuenta que quería ser cantante. Sus papás le aseguraron que siempre la iban a apoyar, pero debía crecer un poco más y acabar sus estudios.

“Mis papás siempre me han aconsejado, me han orientado de la mejor manera y algo que siempre me dijeron y siempre fue como una condición, tienes que acabar tus estudios primero, la primaria prepa mínimo”.

Alexa Castro.