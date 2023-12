Alexandra Beffer confiesa cómo fueron los últimos momentos de Rosita Pelayo; ella fue la última persona en verla con vida

Tras la noticia del triste fallecimiento de Rosita Pelayo, Alexandra Beffer, amiga de Pelayo, dio a conocer cómo fueron los últimos momentos de la actriz.

Lamentablemente, el día de ayer 16 de diciembre, la famosa actriz y bailarina Rosita Pelayo falleció tras perder una batalla contra el cáncer de colon.

Debido a que hace algunos días la salud de Rosita empeoró, la actriz tuvo que ser internada de emergencia; por lo que su amiga, Alexandra, decidió ir a visitarla al hospital, sin imaginar que la actriz pasaría los últimos momentos de su vida a su lado.

Durante un breve encuentro con medios locales afuera del hospital, la exconductora confesó que se encontraba impactada, pues no sabía que sería ella quien sería la última en ver a la famosa actriz.

De acuerdo con Alexandra Beffer, cuando ella entró a la habitación, acababa de salir un padre católico que había bendecido a Rosita Pelayo.

A causa de que la salud de la actriz de “Cachún cachún ra ra” estaba peor, los doctores restringieron las visitas; sin embargo, hicieron una excepción con Beffer, pues era su amiga desde hace 30 años. Gracias a esto, pudo entrar a ver a la actriz, sin saber que sería la última vez.

Una vez dentro, Alexandra Beffer le agarró la mano a Rosita Pelayo. La actriz, que estaba sedada, correspondió y apretó la mano de su amiga para despedir su gran amistad:

“Le tomé su mano y todavía me la estrechó. No sabría decirte si estaba consciente, porque me explicaron que estaba sedada, pero al tomarle su manita me la apretó. Le dije: ‘mi amor, aquí estoy. Abraza a Dios, ya perdimos la batalla, abraza a Dios mi cielo’”.

Alexandra Beffer, exconductora y amiga de Rosita Pelayo