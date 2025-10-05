GENERANDO AUDIO...

Alexis Ayala: Top 3 para final de La Casa de los Famosos México. Foto: CUARTOSCURO

Alexis Ayala dio su Top 3 para la final de La Casa de los Famosos México 2025, luego de que a mitad de semana fue la gran sorpresa al abandonar la competencia. Aunque para el actor Abelito y Aldo, son sus “gallos”, también resaltó que al final el público será quien decida.

A través de la cuenta de Instagram del reallity, el actor calificó cuáles serían los tres personajes que para él serían los principales candidatos para ganar.

El pronóstico de Alexis Ayala

Alexis Ayala dio su Top 3 para la final de La Casa de los Famosos México 2025, al enfatizar que Abelito y Aldo han mostrado una gran participación:

“Yo creo que el 1-2 está en Abelito y Aldo. A mí me gustaría que eso sucediera así, porque se han mostrado realmente con unas debilidades, fortalezas y con unas lealtades increíbles.” Alexis Ayala Alexis Ayala

Segundo peldaño para Mar Contreras

Mar Contreras, una actriz y cantante mexicana nacida en Culiacán, Sinaloa, podría cerrar el Top 3 de la gran final, o bien, caer al cuarto sitio, según Ayala:

“Yo creo que Mar puede jugar ahí también en esos tercero y cuarto lugar, no por otra cosa, creo que así va.” Alexis Ayala

¿Qué hay de Shiky y Dalílah Polanco?

Dalílah Polanco, respaldada por sus más de dos décadas en televisión, teatro y cine, y Shiky, conductor, actor y comediante español, también podrían dar la sorpresa:

“Shiky y Dalílah, también se pueden ir a los primeros lugares si la gente así lo decide, porque de repente los enfrentamientos de cuarto fueron buenos.” Alexis Ayala

¿Dónde y a qué hora será la final de “La Casa de los Famosos México”?

La pregala empezará a las 19:45 horas y se extenderá hasta las 20:30 cuando Galilea Montijo empiece la gala. La transmisión se podrá seguir por diferentes vías como:

Televisión: Canal de Las Estrellas

Streaming: ViX

Cabe resaltar que la final de la tercera edición de “La Casa de los Famosos México” se podrá ver en la pantalla grande y será trasmitida en Cinépolis y Cinemex.

¿Cómo votar por tu favorito en “La Casa de los Famosos México”?

Si bien, Alexis Ayala dio su Top 3 para la final de La Casa de los Famosos México 2025, el actor también dijo que al final será el público quien decida. Para ello, las personas deberán ingresar al sitio oficial: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota o también se puede escanear el código QR, a través del celular, que aparece en la pantalla del programa en vivo.