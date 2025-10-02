GENERANDO AUDIO...

Alexis Ayala. Foto: Cuartoscuro

En una noche cargada de emociones, Alexis Ayala quedó fuera de La Casa de los Famosos México, convirtiéndose en el sexto finalista que abandona la competencia antes de la gran final. La decisión del público se dio a conocer este miércoles 1 de octubre, durante la transmisión en vivo del reality.

Galilea Montijo anuncia la salida de Alexis Ayala

La conductora se conectó con los finalistas y, en medio de la tensión de la gala, reveló que Alexis Ayala debía retirarse tras 67 días de convivencia en la casa.

“El público ya tomó la decisión… quien esta noche se retira como sexto lugar eres tú, Alexis”, anunció Montijo mientras entregaba el sobre con la decisión del público.

El actor reaccionó con sorpresa y agradecimiento, abrazando a sus compañeros del extinto Cuarto Noche: “OK, bien… Gracias”, exclamó antes de salir de la casa.

Los finalistas rumbo al gran premio

Con la salida de Alexis Ayala, los participantes que continúan en competencia y disputarán el premio de 4 millones de pesos son:

Dalilah Polanco

Shiky

Aldo Denigris

Abelito

Mar Contreras

Galilea Montijo fue desglosando uno a uno los nombres de quienes se ganaron un lugar en la final:

“La persona que va en camino a la gran final del próximo domingo eres tú, Mar… Shiky, Abelito, Aldo y Dalilah también se suman a la gran final”, informó la conductora durante la gala.

La tensión y la emoción dominaron la velada, preparando el terreno para la gran final del reality, que se llevará a cabo el domingo próximo y definirá al ganador de los 4 millones de pesos.