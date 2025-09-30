GENERANDO AUDIO...

Alexis Ayala se reencontró con su hija. Foto: CUARTOSCURO

Alexis Ayala se reencontró con su hija Stephanie, a quien no veía desde hace dos años, siendo en Estados Unidos la vez de ese último encuentro. Ahora, en “La Casa de los Famosos México 2025” se volvieron a ver y aunque el actor tardó en reconocerla unos segundos, se fundieron en un enorme abrazo.

El conmovedor momento se llevó a cabo la noche del lunes 29 de septiembre, cuando Ayala vio entrar a su hija, luego de que esta cruzó por una enorme y colorida puerta.

Conmovedor momento entre Alexis Ayala y su hija

La joven tocó el timbre sin imaginar la reacción de su padre, quien quedó desconcertado al verla y luego de unos momentos estiraron los brazos para abrazarse.

Emotivo reencuentro

“Papá”, dijo Stephanie al notar la sorpresa del actor, así fue como Alexis Ayala se reencontró con su hija y las lágrimas se hicieron presentes de inmediato:

“Cómo crees. Es mi hija mayor, no la veo desde hace más de dos años en Estados Unidos. Ay hijita hermosa, esto no me lo esperaba. Te amo” Alexis Ayala

El agradecimiento del actor

Tras unos minutos de emoción, Alexis agradeció a “La Jefa” por esta grata sorpresa. “Gracias casa, gracias Jefa, te ves hermosa. Te amo… No me lo esperaba”, declaró mientras seguía llorando.

El reclamo divertido de Stephanie

Antes de retirarse, Stephanie Ayala saludó a todos los finalistas y lanzó un comentario lleno de humor hacia su padre: “No me reconociste y yo ‘papá’… Todo bien”. La escena se volvió uno de los momentos más emotivos y comentados del reality.

¿Cuándo es la final de “La Casa de los Famosos México 2025”?

La Casa de los Famosos México 2025, que inició el 27 de julio, ya está en su etapa final, concluyendo el próximo domingo 5 de octubre en punto de las 20:30 horas, lo cual podrá verse por Las Estrellas y ViX.