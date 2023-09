Alfonso Cuarón comparte su idea del éxito a los jóvenes en México Siglo XXI 2023: “La vida es más importante que cualquier empresa”

Alfonso Cuarón, el primer cineasta hispanohablante en ganar el Oscar a Mejor Director, compartió su idea del éxito ante 10 mil jóvenes que asistieron a México Siglo XXI, evento organizado por la Fundación TELMEX Telcel, que se realizó este viernes 1 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La definición del éxito de Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón conversó con Daniela Michel, directora general del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), y los miles de becarios que se dieron cita al evento México Siglo XXI en el Auditorio Nacional. El ganador de cinco premios Oscar le dio múltiples consejos a los jóvenes y les dio su idea del éxito.

“El éxito no tiene que ver con la percepción externa ni con los logros, el éxito se llama aprendizaje. No son los obstáculos, sino el fracaso; ese es el gran éxito, mientras lo compartas como parte de tu aprendizaje”. Alfonso Cuarón

Además, el cineasta mexicano aseguró que los obstáculos no son malos y no están hechos para rodearlos, sino para enfrentarlos. Por otro lado, reconoció que no existen fórmulas del éxito, pues depende de la consideración de cada persona. “Hay muchos éxitos, hay que seguir tu pasión y tus impulsos“, aconsejó.

“La vida es más importante que cualquier empresa”: dice Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón también recordó que se volvió padre muy joven, lo que le ayudó a priorizar las cosas en su vida, un segundo consejo del cineasta a las nuevas generaciones. Según sus palabras, “la vida es más importante que cualquier empresa que estemos creando”.

Desde su perspectiva, es fundamental encontrar un balance entre la parte familiar y la parte profesional. “Hay que darle prioridad a la familia, a los seres cercanos”, dijo a los becarios de la Fundación TELMEX Telcel.

El consejo del cineasta a becarios de la Fundación TELMEX Telcel

Alfonso Cuarón aconsejó a los becarios en el Auditorio Nacional a crear una red de apoyo. “Que se pongan en contacto con otros becarios con intereses en común”. En dichas redes, los jóvenes deben conversar para armar proyectos grandes, siendo críticos entre ellos. Tal como lo hace con los cineastas Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro.

“Yo los invito a eso, a ser feroces uno con los otros, porque antes de la ferocidad viene el amor. Sabemos que la crítica viene de un buen lugar. Si esas inspiraciones pueden entrar en contacto con otras personas de su generación, pueden crear algo nuevo. Por eso es importante la colaboración en comunidad”. Alfonso Cuarón

En este sentido, el director reconoció que, aunque no terminó la carrera de cine en la UNAM, lo más importante que se llevó de la escuela fueron los lazos que creó: “Lo importante es la creación de una comunidad, la creación de gente afín con la que encuentras inspiración mutua”.

De esta forma, reconoció que la mancuerna que hizo con el fotógrafo, Emmanuel Lubezki fue lo más grande que se llevó de la academia. “Esa colaboración es fundamental (…) ambos construimos ideas que pudimos desarrollar después”, señaló.

El cineasta llama a los jóvenes a soportar el fracaso en México Siglo XXI

En el marco de México Siglo XXI, Alfonso Cuarón comentó que antes de ser cineasta llevó a cabo muchos trabajos en fotografía y sonido. Esto le produjo frustración, sin darse cuenta de que dicha experiencia le dejó varios aprendizajes para su carrera y su vida.

“Por muchos años, fui ‘boomista’, el que carga el tubo con el micrófono. Me divertía. Aprendí muchísimo viendo a otra gente trabajar. Me frustró porque quería ser asistente de dirección pero aprendí (…) Decepcionarte es parte de tu carrera, en cualquier cosa vas a fracasar y eso es aprendizaje. El fracaso es punto de partida”. Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón también reconoció la importancia de la salud mental en los jóvenes. “Yo no soy un experto, pero lo que tengo claro es que los tabúes de la salud mental se deben borrar ya”, dijo. También celebró que los jóvenes comienzan a abrirse en estos temas.

Alfonso Cuarón también alienta a los jóvenes cineastas

Desde su perspectiva, el cine mundial se encuentra en una época sin precedentes, lleno de cambios en los paradigmas gracias a las plataformas. “Depende de los cineastas si rendirse a los paradigmas o crear sus propios paradigmas. Ustedes los jóvenes deben hacer los nuevos paradigmas“, alentó.

“Decir que el cine está muerto es fatalista. No está muerto, están muertas las viejas formas de hacer las cosas (…) me da mucha curiosidad hacia dónde nos va a llevar el cine que los jóvenes están haciendo”. Alfonso Cuarón

En cuanto a tecnología, el cineasta reconoció que las nuevas generaciones nacieron con un nuevo set de herramientas tecnológicas, lo que las distingue de otras generaciones. “Ustedes tienen una manera intuitiva de relacionarse con la tecnología. Sigan ese instinto, cambien los paradigmas. Tienen que hacer lo que era impensable para nosotros“.

Alfonso Cuarón habla de sus éxitos y desafíos en México Siglo XXI

Alfonso Cuarón también ofreció algunas lecciones de vida con respecto a su quehacer como cienasta. Por ejemplo, dijo que al trabajar con actores, no debe olvidarse que son personas y no una materia prima.

“Eso sucede en cualquier empresa. En los negocios o en el arte, es un trabajo en equipo. Hay que entender las virtudes de los integrantes y aprender de ellas (…) cada persona tiene distintas necesidades y hay que entender todas esas necesidades”. Alfonso Cuarón

Además, admitió que Gravity, película que lo llevó a ganar su primer Oscar a Mejor Dirección, la hizo por una necesidad, pues ya no podía pagar la renta y necesitaba dinero.

¿Quién es Alfonso Cuarón, cineasta mexicano?

Alfonso Cuarón es un cineasta mexicano que estudió brevemente en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Antes de dedicarse al cine, dirigió algunos capítulos de la serie de suspenso La Hora Marcada, en donde conoció a Guillermo del Toro, uno de sus grandes amigos junto con Alejandro González Iñárritu.

Las películas de Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón tuvo una breve carrera como director en México. Junto con su hermano Carlos, escribió Sólo con tu pareja, su ópera prima de 1991. Esta cinta, protagonizada por Daniel Giménez Cacho y Claudia Ramírez, le valió la posibilidad de migrar a Hollywood.

En 1995, dirigió su primera película fuera de México con La Princesita, nominada a dos Premios Oscar por Mejor Dirección Artística y Mejor Fotografía. Tres años después, hizo Grandes Esperanzas y para 2001, regresó a su país natal para dirigir Y tu mamá también, protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna.

El prestigio de Alfonso Cuarón no dejaría de crecer, pues en 2004 dirigió su primer blockbuster con Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, la tercera entrega del mago. Al respecto de esta película, el mexicano contó una anécdota de cuándo presentó la cinta en el Auditorio Nacional, mismo recinto de México Siglo XXI.

“El productor, David Heyman, me debía presentar. Yo estaba hablando con Guillermo del Toro y David le pidió su ayuda, porque quería decir algo bonito en español para presentar a Alfonso. Sale y me presenta como ‘Pinche Poncho'”. Alfonso Cuarón

Para 2006, crearía una de las obras cumbre de la ciencia ficción en el siglo XXI, Niños del Hombre, que aparecería en la lista de las 100 mejores películas de los últimos 100 años de la revista TIME.

Alfonso Cuarón: el primer hispanohablante en ganar el Oscar a Mejor Dirección

Fue hasta 2014 cuando Alfonso Cuarón se convertiría en el primer hispanohablante en ganar el Oscar a Mejor Dirección gracias a Gravity, una epopeya en el espacio protagonizada por Sandra Bullock. Sin embargo, no se pudo llevar el premio a Mejor Película, ya que ese galardón se quedó en 12 Años de Esclavitud.

En 2019, hizo historia para México cuando Roma se llevó el premio a Mejor Película de Habla No Inglesa, la primera vez que una cinta mexicana lo lograba en toda la historia de la ceremonia. En dicha ocasión, se llevó su segundo premio a Mejor Dirección, así como su primer reconocimiento a la Mejor Fotografía.

A sus 61 años, Alfonso Cuarón es uno de los cineastas mexicanos más galardonados de todos los tiempos y una de las figuras que se encargaron de poner al cine nacional en el reflector internacional.

