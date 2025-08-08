GENERANDO AUDIO...

Alfonso Herrera es el narrador de “Legado Salvaje”. Foto: Getty Images

Alfonso Herrera da un giro inesperado a su carrera al prestar su voz a Legado Salvaje, una serie documental de historia natural coproducida por Discovery y HBO Max, que se estrena este 6 de agosto.

El proyecto explora los desafíos que enfrentan los padres en el reino animal para proteger a sus crías, en un viaje tan visual como emocional, que ahora tendrá narración especial para el público de México y Colombia.

“Conecté de inmediato con los valores del proyecto, tiene una carga educativa muy poderosa sobre ciencia, naturaleza y comportamiento animal, pero lo que más me conmovió fue la dimensión emocional: la resiliencia, la dedicación, la supervivencia. El instinto de protección de los padres animales es impresionante”, compartió Herrera en entrevista con UnoTV.

Su conexión con la historia fue prácticamente instantánea. “Me mostraron el primer minuto y medio de la serie, donde aparece una madre orangután protegiendo a su cría. La narración dice que los padres harán lo mejor posible, cometerán errores, pero siempre estará presente el compromiso. Ahí conecté completamente… como padre, intento hacer lo mejor que puedo”, expresó con emoción.

El actor reconoce que no existe un manual perfecto para ejercer la paternidad, ni en humanos ni en animales, y eso es parte de lo que le dio profundidad al proyecto. “Uno hace lo que puede, se instruye, toma herramientas. Pero siempre va a haber errores. Lo que no puede faltar es el compromiso constante. Y eso es algo que el documental refleja con muchísima sensibilidad”, agregó.

Narrar este tipo de serie también supuso un reto artístico distinto para Alfonso Herrera, quien ya ha trabajado anteriormente con su voz en doblajes, pero nunca en una producción de historia natural de este nivel.

“Hay un tempo y una cadencia que el mismo contenido te va marcando. A veces es como contar un cuento: si la presa se esconde, tu tono debe reflejarlo. Fue un proceso de adaptación hasta encontrar el ritmo, pero una vez que lo logramos, todo fluyó muy bien”, explicó.

La serie está compuesta por cinco episodios, cada uno centrado en un ecosistema diferente: océanos, praderas, selvas, agua dulce, y un capítulo introductorio que ofrece una visión global.

En cada entrega, el espectador se encuentra con historias de animales que, más allá de su especie, comparten una misma urgencia, cuidar a sus crías a toda costa.

Para Herrera, el componente educativo es tan importante como el emocional. “Es un proyecto para toda la familia. Los niños pueden fascinarse con los animales, pero también aprender cómo se adaptan y evolucionan. Y los padres encontrarán mucha información valiosa sobre los ecosistemas y la conexión entre todas las especies. Yo mismo aprendí muchísimas cosas narrando cada capítulo”, señaló.

La serie también tocó una fibra muy personal en él, recordó que, de niño, sentía una gran curiosidad por los animales salvajes. “Siempre me fascinaron los felinos: tigres, jaguares, leones. Este proyecto me hizo reconectar con esa curiosidad infantil, pero desde una mirada mucho más profunda y consciente”, dijo.

¿De qué trata Legado Salvaje?

“Legado Salvaje” es una serie documental de historia natural protagonizada por animales en su rol más vulnerable: la crianza.

Producida por Discovery y disponible también en HBO Max desde el 6 de agosto de 2025, esta serie de cinco episodios invita a los espectadores a sumergirse en los comportamientos parentales de diversas especies frente a los desafíos de su entorno.

Un viaje por ecosistemas extremos

Cada episodio se enfoca en un ecosistema diferente, mostrando las estrategias que diversas especies utilizan para proteger a sus crías en ambientes hostiles: