Alfonso Herrera no estaba considerado para doblar “El Niño y la Garza”: “Pedí audicionar”

Alfonso Herrera tiene una extensa carrera en el mundo del doblaje, ha prestado su voz en proyectos como “¡Patos!”, “Minions” e “Igor” y recientemente dio vida a la Garza Gris del filme “El Niño y la Garza”. El actor mexicano reveló que él tuvo que luchar por obtener ese papel.

En el 2023, Poncho fue galardonado en los Premios Ondas Globales del Podcast, por su participación en “Batman Desenterrado”, después de este proyecto, el actor de “El baile de los 41”, se dio a la tarea de conseguir un lugar en la película de Hayao Miyazaki.

Poncho Herrera dobló “El Niño y la Garza”. Foto: AFP

Según compartió Alfonso Herrera, él no estaba considerado para le doblaje de “El Niño y la Garza”: “fui a tocar la puerta, yo no estaba contemplado. Yo fui, toqué la puerta, les dije oigan dejen de estar y me dijeron, no Alfonso, vamos a contratar a alguien más. Le dije por favor, denme chance, denme la posibilidad de hacer una audición”.

El mexicano de 40 años, recibió la oportunidad de hacer el casting, lo mandaron a Japón, al estudio Ghibli y les gustó, pidieron una segunda prueba y le dieron el papel.

La voz de la Garza Gris es interpretada por el actor mexicano, quien consideró como “una experiencia enriquecedora” formar parte del Studio Ghibli y también “ser parte de una de las películas de animación más importantes de este año”.

Poncho Herrera quería trabajar con el director japonés

Hayao Miyazaki es un director de cine de animación, animador, ilustrador, empresario, mangaka y productor de anime japonés, de renombre internacional y con una carrera de cinco décadas. Junto con Isao Takahata, fundó Studio Ghibli, un estudio de películas y animación.

“Siempre Miyazaki dice que la película que va a hacer será la última y puede ser que El Niño y la Garza sí lo sea, esta era como mi última oportunidad”. Alfonso Herrera

¿Qué animes ha hecho Hayao Miyazaki?