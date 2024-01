“Gordo, marrano, feo”: Alfredo Adame arremete contra Wendy Guevara

Alfredo Adame arremete contra Wendy Guevara. Foto: Cuartoscuro

Alfredo Adame no tuvo reparo en mostrar que no siente simpatía alguna por Wendy Guevara. En un encuentro con varios programas, se refirió a la mujer trans como “gordo, feo”, pues, dijo, la ganadora de “La casa de los famosos México” lo insultó.

El polémico conductor fue cuestionado sobre su próximo ingreso a “La casa de los famosos” en Estados Unidos, en donde, se dice, podría compartir espacio con Kimberly, una amiga de Wendy Guevara.

De acuerdo con Adame, no sabe bien quién es Kimberly. Sin embargo, destacó que no se ha metido con él, por lo que no tiene nada en su contra, a diferencia de lo que dijo de Wendy Guevara.

“(A Kimberly) no la conozco, no tengo el gusto. Nunca ha hablado mal de mí que yo sepa. Nunca se ha expresado mal. El otro gordo, ese feo, que es su amigo, me insultó, me ofendió, me quiso denostar, quiso usarme para hacerse el chistoso”.

Pero las palabras contra Guevara no pararon ahí. El también conductor aseguró que él responde a como lo traten, y enfatizó que no se mete con el género. Además, volvió a referirse a Wendy como “gordo, marrano, feo”.

“Si tú llegas y eres una chica trans y me dices ‘Adame, ¿cómo estás? Buen día’. Pues diré: ‘Hola, hermosa mujer’ y todo el rollo. Pero si llegas y me insultas, pues te digo che gordo, marrano, feo y viejo. Yo no me meto con el género, simplemente te digo tus verdades”.

Además, el famoso, que dijo no es del agrado de la gente por “guapo y millonario”, aseguró que podrán “engañar” al sistema, mas no a la naturaleza.

“Tú puedes engañar al sistema jurídico, pero a la naturaleza no se le engaña… A la naturaleza no la engañas y mi naturaleza es saber quién es quién”.

Aunque Alfredo Adame se refería a Wendy Guevara, prefirió no decir el nombre, al afirmar que lo demandan.

“Yo no me refiero a nadie, porque dices y van y te demandan y otra vez, a otro juzgado”.