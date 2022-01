Cinco polémicas en las que se ha visto envuelto Alfredo Adame

Alfredo Adame es un actor de telenovelas que se ha hecho viral en muchas ocasiones debido a que ha estado envuelto en varias polémicas dentro y fuera de la televisión; a continuación, en Unotv.com te decimos cinco de las más conocidas, además de la de este martes, en la que se le captó peleándose con una pareja en plena vía pública.

A finales de la década de los 90, Alfredo Adame fue conductor del programa Hoy, en donde compartía cuadro con su colega, la conductora Andrea Legarreta.

En una ocasión, durante la representación de un sketch sobre la escena de una novela, a Alfredo Adame se le salió un insulto hacia Andrea.

Alfredo Adame y Andrea Legarreta escenificaban una discusión a bordo de un vehículo. En esa escena, a Adame se le soltó un poco la boca, pues la llamó “perra”. En redes sociales sobrevive el desafortunado momento:

En ese momento, Andrea Legarreta quedó asombrada y prefirió seguir con el programa, pese a que el staff comenzó a alentarla para que le diera una cachetada.

Alfredo Adame se ha caracterizado por demostrar que no le tiene miedo a nada ni a nadie, además de que, si de provocaciones se trata, es de “mecha corta”.

Aunque se desconoce el porqué iniciaron una rivalidad, se dice que el problema con el cazafantasmas Carlos Trejo comenzó luego de que Adame lo invitara a un programa para hablar de fenómenos paranormales.

Aunque hasta ahí todo iba bien, la rivalidad inició cuando Trejo fue a otra televisora a hablar del mismo tema, situación que fue mal vista por Alfredo y motivo por el que lo llamó “traidor”.

Dicha rivalidad data de hace casi 15 años; sin embargo, en años recientes la tensión ha escalado al grado de pactar una pelea en un ring profesional para que ambos personajes pelearan a puño limpio.

En ese contexto, Alfredo Adame y Carlos Trejo tuvieron una conferencia de prensa donde anunciaron de manera oficial que tendrían una pelea, para la cual habría venta de boletos; ahí los ánimos subieron de tono y ambos se fueron a los golpes, pues Carlos Trejo le aventó una botella de agua en la cara a Alfredo y le provocó una herida.

Alfredo Adame también protagonizó una pelea con la conductora Laura Bozo cuando fue invitado al programa “Laura sin censura”, espacio en el que se hicieron de palabras y él aseguró que pediría a las autoridades que la corrieran del país y que la metieran a la cárcel.

En su momento, Laura Bozzo criticó que los famosos incursionaran en el tema político, situación que no le pareció a Alfredo Adamé porque justo él se postularía después para aspirar a un cargo ´publico en la CDMX.

“Para mí eres una ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón […] tú me das más pena. A mí me das asco tú porque tu imagen es asquerosa. Tú me das asco a mí, qué te parece”.

Dijo Alfredo Adame a Laura Bozzo.